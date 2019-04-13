2019-04-13T18:30:09+03:00
Общество

В Твери завершился "Тотальный диктант"

Желающих проверить грамотность пришло больше, чем годом ранее
Альберт БОЙКОВ
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Добровольцы внимательно слушали чтецаДобровольцы внимательно слушали чтецаФото: Альберт БОЙКОВ
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В субботу, 13 апреля, жители и гости Твери присоединились к Всероссийской акции «Тотальный диктант», текст для которого создал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.

В областной столице было организовано пять площадок для проверки грамотности. Корреспондент КП-Тверь отправился в Тверской технологический колледж, где текст диктанта читала народная артистка России Ирина Андрианова.

«Тотальный диктант» должен был начаться ровно в 14.00.

- Мы с подругой на многое не рассчитываем, давно школу закончили. В предыдущие годы видели, что диктант проводится, а в этом сами решили поучаствовать, - поделилась своими эмоциями молодая девушка.

И вот был дан старт диктанту. На прочтение материала, который был посвящен произведению «На дне», у народной артистки России ушло ровно полчаса. Вопросы чтецу собравшиеся почти не задавали, однако к соседям в «тетрадь» по школьной традиции все-таки заглядывали.

- Кроме правил есть еще и авторские знаки препинания. Этот текст был средней сложности, не Мандельштам и не Толстой конечно. Но при этом он включал в себя много грамматических правил и орфоэпию, - рассказывает народная артистка России Ирина Андрианова.

Ирина Андрианова считает, что текст был средней сложности Фото: Альберт БОЙКОВ

Ирина Андрианова считает, что текст был средней сложностиФото: Альберт БОЙКОВ

После завершения мероприятия испытуемым рассказали о том, что результаты будут известны на следующей неделе. Тогда же пройдет и награждение авторов лучших работ. Со слов организатора «Тотального диктанта» в Твери Елены Никитиной, на диктант пришли более 450 человек, что почти на 100 человек больше, чем годом ранее.

Необычный дуэт на диктанте Фото: Альберт БОЙКОВ

Необычный дуэт на диктантеФото: Альберт БОЙКОВ

Последний взгляд на свою работу Фото: Альберт БОЙКОВ

Последний взгляд на свою работуФото: Альберт БОЙКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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