Только 1000 счастливчикам хватит бесплатных авторучек для написания тотального диктанта в Твери

В субботу, 13 апреля, жители Тверской области смогут проверить знание русского языка, написав диктант. Мероприятие начнется в 14.00, но организаторы советуют прийти хотя бы за 20 минут до старта.

В этом году текст для международной акции составил Павел Басинский – российский писатель, литературовед и критик. На сайте тотального диктанта сообщается, что в качестве сюжетов были выбраны произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Максима Горького, а также вымышленная история из жизни Льва Толстого про «зелёную палочку».

В Твери проверить свою грамотность удастся на пяти специального организованных площадках, где уже началась предварительная регистрация.

Вот адреса площадок:

1. Тверской технологический колледж - проспект Победы, д. 37, остановка «Бассейн «Радуга». Текст читает народная артистка России Ирина Андрианова.

2. Тверской филиал РАНХиГС - ул. Вагжанова, д. 7 (Дом печати), остановка «Смоленский переулок» либо «Дом Радио». Текст диктанта читает председатель комитета по делам молодежи Тверской области Вадим Степанов.

3. Тверской институт - филиал Московского гуманитарно-экономического университета - ул. Дмитрия Донского, д. 37, ост. «Суворовское училище». Внимание! Здесь для прохода необходим паспорт. Текст диктанта читает тверской поэт Роман Гурский.

4. Филфак Тверского госуниверситета - проспект Чайковского, д. 70, остановка «Улица Склизкова» либо «Спортивный переулок». Читает президент образовательной Академии благородного воспитательного собрания Дмитрий Бессарабов.

5. Ресторан «Ленинград» - Комсомольский проспект, д. 4/4, остановка «Речной вокзал». Диктант читает депутат Тверской городской Думы Илья Холодов.

Площадки для написания диктанта будут организованы не только в Твери, но и еще в трех городах.

В Весьегонске желающих проверить свои знания будут ждать в следующих учреждениях:

1. Весьегонская межпоселенческая центральная библиотека имени Шаховского - улица Карла Маркса, д. 95.

2. Весьегонская детская библиотека - улица Маяковского, д. 1.

В Торжке будут организованы четыре площадки на базе колледжа Росрезерва, что на улице Студенческой, д. 3.

А желающих проверить свои знания жителей Конаково будут ждать в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке, находящейся на улице Максима Горького, д. 3.

Тот, кто не горит желанием выходить в субботу из дома, но свои знания проверить все-таки хочет, сможет написать диктант онлайн. Правда, для этого потребуется пройти небольшую регистрацию.

– Те, кто будет писать диктант онлайн, сможет узнать свои результаты в день сдачи работы в своем личном кабинете. При проверке знаний на организованных площадках результаты станут известны через 3-4 дня после диктанта. Что касается награждения лучших, то оно состоится примерно через неделю, – рассказывает «КП» координатор проекта в Твери Елена Никитина.

Если в итоге вы решите написать диктант в условиях, что называется, приближенных к боевым, то и узнать свой результат удастся там, где его писали. Причем лично приходить туда необязательно, сделать это может и ваш родственник и даже знакомый. В 2018 году из примерно 300 человек, писавших диктант, оценку «отлично» получили семь человек, «четверки» - 36 человек, еще 61 доброволец получил «тройки». Остальная масса сдающих работу провалила, получив за неё «неуд».

Интересно, что неделю назад специально для проведения акции «Тотальный диктант» в Тверь были доставлены ручки: 1000 чёрных и 100 красных. Черными будут пользоваться участники акции, а красные по школьной традиции отдадут проверяющим.