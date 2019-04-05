В Тверь прибудет ковчег с мощами святителя Луки, которому молятся о здоровье, укреплении веры и даровании мужества

«…Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Господь послал Своих учеников не только проповедовать, но и исцелять больных? Если Господь считал лечение болезней таким важным делом, что ставил его в один ряд с проповедью Евангельской, тогда это означает для нас, что это и есть одно из важнейших дел человека. Он ведь не сказал: «Проповедуйте Евангелие и научите людей, как им устроить свою социальную жизнь».

Эти слова принадлежат архиепископу Крымскому Луке (Войно-Ясенецкому), кого в народе называют просто - святой Лука.

7 апреля в Воскресенский кафедральный собор по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы прибывает ковчег с частицей мощей святого. Святыня пробудет в Твери две недели, а проводят её 21 апреля.

Судьба святого Луки удивительна. Удивительна именно мужеством, стойкостью и твердым убеждением в правильности своего выбора. Священник, врач, чудотворец... Это все о архиепископе Крымском Луке, которого почитают не только в его родном Симферополе, Крыму, но и далеко за пределами нашей страны.

- Святой Лука интересен тем, что он, человек из очень высокой медицинской сферы, уже состоявшая личность, главный врач больницы, вдруг резко делает перемены в своей жизни и в 20 годы прошлого века становится священником, потом епископом. Надо сказать, прекрасно понимая, чем все это может грозить ему самому и его семье. То есть это был мужественный выбор человека, что говорит о его искренней вере. Ведь он осознанно обрекал себя на гонения. В итоге Лука Войно-Ясенецкий 11 лет отсидел в тюрьмах, лагерях....

Святыня пробудет в Твери до 21 апреля. Фото: Владимирская епархия

Второй момент, что будучи священником, святой Лука не оставлял медицинской практики. Даже в тюрьмах он занимался врачеванием. И в итоге после того, как вышел на свободу, получил Сталинскую премию по хирургии. А это говорит о многом. Его вклад в медицину был огромный. И наиболее ценно то, что перед Великой Отечественной войной он изобрел способ лечения гнойных ран.. Лука Войно-Ясенецкий разработал целую систему, которая позволяла спасать раненых, учитывая, что в то время еще не было антибиотиков. Его учебник до сих пор очень востребован.

Таким образом, святой Лука был ученым-практиком и большим подвижником. В этом и уникальность этого человека, который всю свою жизнь посвятил людям и как врач, и как священник, - рассказывает директор Фонда Екатерины Бакуниной протоиерей Роман Манилов.

- С какими просьбами чаще всего обращаются к святому Луке?

- По его молитвам до сих пор люди исцеляются. И таких случаев очень много даже сегодня. А молятся ему чаще всего об укреплении веры, о здоровье и даровании мужества в каких-то сложных ситуациях.