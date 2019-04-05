2019-04-05T14:54:36+03:00
Общество

Песок с улиц Твери должен исчезнуть в течение двух недель

Уборка ведётся 24 часа в сутки
Альберт БОЙКОВ
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С городских улиц продолжают убирать смёт Фото: управление информации администрации ТвериС городских улиц продолжают убирать смёт Фото: управление информации администрации Твери
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Каждую весну Тверь покрывается внушительным слоем песка, который доставляет горожанам немало проблем. Порывы ветра разносят по городу оттаявшие частицы горной породы, которые в свою очередь так и норовят попасть в глаза, рот, осесть на одежде. Городские службы как могут убирают песок, но порой кажется, что работа идет не так быстро, как хотелось бы.

- Ни для кого не секрет, что в борьбе с гололедом дороги посыпают в том числе песком, однако в этом году его кажется больше, чем в предыдущие годы. Это так?

- В этом году мы немного больше высыпали, потому что и зима была более снежная. Сейчас переходный период, и песок особенно заметен. Через пару недель ситуация изменится, он будет не виден, - пояснил заместитель директора МУП ЖЭК Максим Жирков.

- Читатели недоумевают по поводу режима уборки смёта. Уверяют, что песок с дорог ночью не убирают, зато спецмашины можно увидеть в большом количестве на дорогах днём, да и то в час пик.

- Ночью горожане, наверное, спят, поэтому не видят уборочных машин. Песок убирается круглосуточно. Конечно, сотрудники работают и в час пик. Естественно, что, по теории вероятности, люди, скорее всего, увидят спецмашину в дневные часы, когда едут на работу или по делам. Наши машины работают всегда, причём пересменка идёт именно в час пик, - продолжает Максим Жирков.

- Почему уборку проводят насухо, ведь и так пыли много?

- Все машины, которые убирают смёт, делают это только с увлажнением. По-другому эта техника просто работать не будет, - пояснил особенности работы спецмашин Жирков.

Со слов Михаила Вячеславовича, помимо вспомогательной техники в уборке смёта задействованы девять пылесосов на базе «КамАЗа», три спецмашины «Джонстон», а также две единицы подметально-уборочных машин «Бродвей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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