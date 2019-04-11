2019-04-11T15:00:46+03:00
Общество

Ветер с Баренцева и Норвежского морей повлияет на погоду в Тверской области

В ближайшие дни в Верхневолжье будет прохладно, но солнечно
Альберт БОЙКОВ
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В ближайшие дни весеннее солнце будет радовать жителей Верхневолжья своим тепломВ ближайшие дни весеннее солнце будет радовать жителей Верхневолжья своим тепломФото: Евгения ГУСЕВА
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Апрель уже вторую неделю радует жителей Тверской области настоящей весенней погодой. Дождь идет лишь изредка, а заморозки бывают разве что по ночам. Однако говорить о приходе настоящей весны пока все-таки рано.

- В ближайшие дни погоду в регионе будет определять скандинавский антициклон, на восточной периферии которого мы находимся с четверга. Ожидается переменная облачность без осадков, но без повышения температуры. Постоянно будет дуть ветер северных направлений, который принесет с собой воздушные массы с Баренцева и Норвежского морей, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

До субботы включительно температура воздуха в дневные часы будет колебаться возле отметки +6 градусов, а ночью опускаться до -4. В воскресенье может потеплеть уже до +8 градусов, однако ночью все равно ожидается отрицательная температура.

Подобная погода сохранится и в первые дни рабочей недели, правда ночные заморозки все-таки могут отступить. Атмосферное давление к понедельнику достигнет отметки в 763 мм ртутного столба и с большой вероятностью продолжит свой рост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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