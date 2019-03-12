Забег малышей «Карапузы, на старт!» пройдет в Твери в третий раз
Всем! Всем! Всем! Мамам и папам, бабушкам и дедушкам малышей от 7 месяцев до 3 лет! 20 апреля в 10 часов «Комсомольская правда»-Тверь проводит третий ежегодный забег малышей «Карапузы, на старт!»
Место состязания прежнее - баскетбольный зал спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской. Если ваш карапуз прыгает, бегает , ползает - приходите и участвуйте!
Зарегистрироваться можно по 11 апреля 2019 года!!!
ВНИМАНИЕ!
Отправляйте заявку на электронную почту karapuz@kptver.ru. Укажите ФИО ребенка, его возраст, ФИО родителей (важно, чтобы на момент проведения мероприятия – 20 апреля – ваши дети соответствовали указанным в условиях чемпионата возрастным категориям), контактные телефоны.
Все участники праздника получат грамоты. Победители – дипломы и призы от партнеров. Более подробную информацию - читаем в новостной ленте в группе мероприятия!
Впервые семейный проект «Комсомольской правды» прошел в апреле 2017 года. На старт вышли более 150 юных участников, которых поддерживали мамы, папы, бабушки, дедушки. Праздник получился! Потом был забег-2018. И в 2019 году мы проводим третий по счету спортивный праздник.
На старт выйдут малыши от 7 месяцев до 3 лет
К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:
- I группа – мальчики-девочки 7-9 месяцев;
- II группа: мальчики-девочки 10-12 месяцев;
- III группа: мальчики-девочки 1 год 1 месяц -1 год 6 месяцев;
- IV группа: мальчики-девочки 1 год 7 месяцев-2 года;
- V группа: мальчики-девочки 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев;
- VI группа: мальчики-девочки 2 года 7 месяцев – 3 года 1 месяц;
На старт одновременно запускаются – 6 спортсменов.
Участие в мероприятии бесплатное.
Генеральный партнер проекта - Тверской вагоностроительный завод
Арт-пространство «Театральный подвал»
ИСТОЧНИК KP.RU