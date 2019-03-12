Забег малышей «Карапузы, на старт!» пройдет в Твери в третий раз

Всем! Всем! Всем! Мамам и папам, бабушкам и дедушкам малышей от 7 месяцев до 3 лет! 20 апреля в 10 часов «Комсомольская правда»-Тверь проводит третий ежегодный забег малышей «Карапузы, на старт!»

Место состязания прежнее - баскетбольный зал спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской. Если ваш карапуз прыгает, бегает , ползает - приходите и участвуйте!

Зарегистрироваться можно по 11 апреля 2019 года!!!

ВНИМАНИЕ!

Отправляйте заявку на электронную почту karapuz@kptver.ru. Укажите ФИО ребенка, его возраст, ФИО родителей (важно, чтобы на момент проведения мероприятия – 20 апреля – ваши дети соответствовали указанным в условиях чемпионата возрастным категориям), контактные телефоны.

Все участники праздника получат грамоты. Победители – дипломы и призы от партнеров. Более подробную информацию - читаем в новостной ленте в группе мероприятия!

Впервые семейный проект «Комсомольской правды» прошел в апреле 2017 года. На старт вышли более 150 юных участников, которых поддерживали мамы, папы, бабушки, дедушки. Праздник получился! Потом был забег-2018. И в 2019 году мы проводим третий по счету спортивный праздник.

На старт выйдут малыши от 7 месяцев до 3 лет

К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:

- I группа – мальчики-девочки 7-9 месяцев;

- II группа: мальчики-девочки 10-12 месяцев;

- III группа: мальчики-девочки 1 год 1 месяц -1 год 6 месяцев;

- IV группа: мальчики-девочки 1 год 7 месяцев-2 года;

- V группа: мальчики-девочки 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев;

- VI группа: мальчики-девочки 2 года 7 месяцев – 3 года 1 месяц;

На старт одновременно запускаются – 6 спортсменов.

Участие в мероприятии бесплатное.

Генеральный партнер проекта - Тверской вагоностроительный завод

Медицинский центр «Педиатр»

Арт-пространство «Театральный подвал»

Cемейный развлекательный центр «Тверь Лэнд»