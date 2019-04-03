На мемориале Советскому солдату увековечат лица участников Ржевской битвы

Завершилось интернет-голосование по выбору варианта оформления площадки для возложения цветов у подножия будущего монумента, в котором поучаствовали более 4500 человек. Решено, что на плитах входной группы мемориала, будут написаны имена почти 66 тысяч бойцов, захороненных на территории Ржевского района, а также фотографии некоторых солдат, которые удалось найти в архивах.

Долгое время Ржевской битве уделялось не так много внимания: советская армия несла огромные потери, об этом писали неохотно, ее затмили дальнейшие успешные операции наших войск. Тем не менее, именно героизм защитников Ржева в 1942 году обеспечил во многом успех Сталинградской битве, так силы противника были рассеяны.

Ржевской операции посвящен единственный фильм - «Корпус генерала Шубникова», снятый в 1980 году. Прототипом главного героя стал реальный участник сражений генерал-майор Михаил Дмитриевич Соломатин, который 16 декабря 1942 года организовал танковый прорыв и вывел части 1-го механизированный корпуса из окружения.

В литературе о Ржевской битве лучше других рассказал еще один участник боев – писатель Вячеслав Кондратьев. Его повести «Сашка», «Искупить кровью», «Селижаровский тракт» - пример живой и максимально реалистичной картины военных реалий. Кстати, в основу сюжета «Искупить кровью» также положена реальная история из жизни участника Ржевской битвы, Евгения Ильича Пригожина, который долгое время переписывался с писателем.

«В моей любимой "лейтенантской прозе" Вас особенно выделяет степень психологической правды, свой угол зрения. Уровень художника определяется той близостью к читателю, когда мысли и чувства выглядят собственными», - писал Пригожин Кондратьеву.

Соломатину и Кондратьеву повезло пережить те страшные месяцы подо Ржевом. По предварительным данным, во время сражений здесь погибли более миллиона русских солдат, и их подвиг достоин быть увековеченным. Министр культуры Владимир Мединский также предложил разыскать и пригласить на церемонию открытия мемориала ветеранов из Тверской области, участвовавших в Ржевской битве.

Мемориал Советскому солдату, который должен быть завершен к маю 2020 года, станет одним из самых грандиозных в России. Он будет установлен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. В планах у Российского военно-исторического общества также создание поблизости филиала Центрального музея Великой Отечественной войны.