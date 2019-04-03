2019-04-03T13:34:57+03:00
Общество

«Калининская АЭС достигла существенных результатов в области обеспечения безопасности» - генеральный инспектор Росэнергоатома Николай Сорокин

Калининская АЭС достигла существенных результатов в области обеспечения безопасности. Об этом сообщил в ходе выездного совещания руководителей инспекционных служб концерна «Росэнергоатом».
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Совещание состоялось на атомной станции 27 марта 2019 г.Совещание состоялось на атомной станции 27 марта 2019 г.
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Сергей БОЙКО

По словам генерального инспектора АО «Концерн Росэнергоатом» Николая Сорокина, достижения Калининской АЭС подтверждаются высокими производственными показателями за последние годы. Так, по итогам 2018 года КАЭС стала лучшей в области культуры безопасности, а среднее значение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков атомной станции составило 100,42%. Данный показатель является максимальным среди атомных станций концерна «Росэнергоатом» с реакторами типа ВВЭР. «Благодаря таким результатам мы видим вовлеченность всего персонала станции в процесс совершенствования и развития предприятия», - подчеркнул Н. Сорокин.

В качестве положительной практики для использования на других АЭС концерна «Росэнергоатом» эксперты также отметили внедрение на КАЭС информационно-аналитической системы «Охрана труда». Система позволяет отслеживать тенденции, анализировать и принимать оперативные решения по применению корректирующих мер в области безопасности и охраны труда.

Участники совещания, которое возглавил генеральный инспектор госкорпорации «Росатом» Сергей Адамчик, обсудили развитие производственного и инспекционного контроля на атомных станциях России.

С. Адамчик отметил важность подобных мероприятий, позволяющих его участникам обменяться практическим опытом по совершенствованию работы инспекторов, повышению эффективности инспекционного контроля, поддержке системы управления охраной труда на высоком уровне. «Безопасность всегда опирается на ответственность и квалификацию работников, - сказал он. - Качественное развитие производственного и инспекционного контроля, системы расследований направлено на профилактику нарушений, исключение травматизма на АЭС и является одной из приоритетных наших задач».

В ходе визита инспекторы совершили обходы производственных помещений Калининской АЭС, провели интервьюирование персонала, наблюдение за выполнением технологических операций, соблюдением нарядно-допускных процедур, организацией работы на вскрытом оборудовании во время ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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