Калининская АЭС: более 570 млн рублей составила дополнительная выручка в марте

Таким образом дополнительная выручка составила более 570 млн рублей.

За прошедший месяц в энергосистему отпущено 2,291 млрд кВт*ч электроэнергии, что сопоставимо с потреблением Тверской области в течение трех месяцев.

C начала 2019 года доля Калининской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составляет 81,51%.

В марте были проведены важные для безопасности АЭС мероприятия. В их числе: общестанционная противоаварийная тренировка, день пожарной безопасности, инспекционный аудит системы экологического менеджмента, комплексная проверка Ростехнадзора, партнерский визит команды АО «Концерн Росэнергоатом» для проведения оценки на соответствие стандартам МАГАТЭ.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. На энергоблоке №2 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

В 2018 году Калининская АЭС выработала 35,187 млрд кВт*ч электроэнергии, что стало рекордом за всю историю эксплуатации атомных станций России.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.