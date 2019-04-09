2019-04-09T17:01:50+03:00
Общество

На баннере «Тверь - город воинской славы» горожане разглядели фото, сделанные оккупантами

Это стало поводом для горячего спора в социальных сетях
Альберт БОЙКОВ
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Баннер висит около 10 лет, но горожан он взбудоражил почему-то только сейчасБаннер висит около 10 лет, но горожан он взбудоражил почему-то только сейчасФото: Альберт БОЙКОВ
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Около десяти лет назад при въезде в Пролетарский район на доме, стоящем у проезжей части, был развернут огромный плакат «Тверь - город воинской славы». На черно-белых фотографиях можно рассмотреть один из самых трагических фрагментов истории областного центра - двухмесячную оккупацию города немецко-фашистскими захватчиками.

Все бы ничего, но на баннере в числе прочих оказались два фотодокумента, которые разожгли в социальных сетях костёр различных эмоций.

Так, внизу на крайнем снимке слева можно увидеть немецкого зенитчика у железнодорожного моста через Волгу. Рядом с мужчиной стоит немецкая 37-мм зенитная установка Flak 37, на ствол которой нанесены десять колец. На одном из посвященных второй мировой войне ресурсов, где можно найти и это фото, сообщается, что таким образом фиксировалось количество сбитых самолетов.

Эту фотокарточку можно найти во многих открытых источниках Фото: waralbum.ru (автор или правообладатель неизвестны)

Эту фотокарточку можно найти во многих открытых источниках Фото: waralbum.ru (автор или правообладатель неизвестны)

Второй снимок справа вверху тоже, вероятно, был сделан немецко-фашистскими захватчиками, причем на нем жители Калинина занимаются принудительной работой по расчистке улиц. Все десять фотографий, в том числе и эти две, ставшие предметом раздора, можно найти на различных общедоступных ресурсах.

Немецкое иго продержалось в Калинине почти два месяца Фото: wikipedia.org (автор или правообладатель неизвестны)

Немецкое иго продержалось в Калинине почти два месяца Фото: wikipedia.org (автор или правообладатель неизвестны)

Чтобы внести ясность в ситуацию, корреспондент «КП»-Тверь» дозвонился до городской администрации.

- Баннер висит уже около 10 лет. Те, кто его заказывал, хотели таким образом отразить трагическое время оккупации Калинина немецко-фашистскими захватчиками, - пояснили «КП»-Тверь» в администрации города.

Этот ответ должен поумерить пыл спорящих и напомнить, что до 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне остался ровно месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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