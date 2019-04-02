2019-04-02T18:07:56+03:00
Политика

«Единая Россия» дала старт партийным праймериз в Тверской области

По итогам которого партия «Единая Россия» выдвинет своих кандидатов на выборы
Ирина СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Представители "Единой России" и оргкомитета праймериз встретились с журналистами. Фото: Заксобрание Тверской областиПредставители "Единой России" и оргкомитета праймериз встретились с журналистами. Фото: Заксобрание Тверской области
Изменить размер текста:

Единый день предварительного голосования (праймериз), по итогам которого партия «Единая Россия» выдвинет своих кандидатов на выборы в представительные органы муниципальных образований Тверской области, а также в Законодательное собрание, состоится 26 мая.

Об этом сегодня на брифинге для тверских журналистов сообщили председатель региональной контрольной комиссии Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Антонов, председатель регионального совета сторонников партии Нелли Орлова и член регионального оргкомитета праймериз Вероника Бойцова.

В этом году в регионе замещению подлежат более 300 депутатских мандатов. В их числе – мандат депутата Законодательного собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19, который стал вакантным в связи с избранием Сергея Веремеенко депутатом Государственной Думы РФ. В качестве участников предварительного голосования уже зарегистрировались 125 человек, в том числе два кандидата – на пост депутата областного Заксобрания.

Журналистам сообщили, что выдвижение кандидатов на участие в праймериз продлится до 30 апреля включительно. Фото: Заксобрание Тверской области

Журналистам сообщили, что выдвижение кандидатов на участие в праймериз продлится до 30 апреля включительно. Фото: Заксобрание Тверской области

«Выдвижение кандидатов на участие в праймериз продлится до 30 апреля включительно. После подтверждения регистрации для участника начинается агитационный период, который включает встречи с избирателями и дебаты», – сообщил Константин Антонов.

Он также отметил, что региональный оргкомитет праймериз до 25 апреля примет решение об образовании счетных участков и составе членов участковых счетных комиссий. В настоящее время уже известно, что на дополнительных выборах депутата Заксобрания по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19 планируется открыть 18 счётных участков, в состав которых войдут 54 члена участковых счетных комиссий.

По словам Константина Антонова, важным аспектом процедуры предварительного голосования является проект «ПолитСтартап». Его суть – в поиске и отборе новых лиц, обладающих лидерскими качествами и готовых активно участвовать общественно-политической жизни региона, тех, кто способен достойно заявить о себе в ходе предстоящей избирательной кампании.

Внутрипартийные выборы в «Единой России» (праймериз) – обязательная процедура предварительного голосования по отбору представительные органы власти. Из парламентских партий в стране только «Единая Россия» проводит праймериз.

Неотъемлемой частью этой процедуры является участие кандидатов в дебатах и встречах с населением. Впервые предварительное голосование «Единой России» прошло в 2007 году, а в 2009 году процедуру официально закрепили в уставе партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В. Р. Соловьев и Марк Твен, открытый экс-министр Абызов и укрупнение колхозов
Последняя неделя перед выборами президента Украины лишила душевного равновесия не только украинский политикум - это-то естественно, поливание друг друга дурнопахнущей органической материей есть непременный атрибут демократических выборов
Михаил Леонтьев о закрытии дальневосточного филиала "Роснефти": Мы передали все, что считали нужным, в правоохранительные органы
Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал «Комсомолке» ситуацию вокруг закрытия в Хабаровске представительства компании и задержании экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Новости 24
Анатомию здорового и нездорового человека продемонстрируют школьникам и студентам Твери и области
В отделении для престарелых и инвалидов в Тверской области прошёл творческий мастер-класс
На массовых субботниках в Твери уберут порядка 80 территорий
Любителя пьяной езды из Тверской области отправили на исправительные работы
8 000 специалистов и 2 000 единиц спецтехники будет задействовано в противопожарных мероприятиях в Тверской области
На ретро-паровозе по Тверской области проехало почти четыре тысячи пассажиров
В Тверской области незаконно добывали артезианскую воду
Фальсифицированное сливочное масло производилось в Ржеве Тверской области
На месте рынка в микрорайоне Южный Твери не будет жилых домов
Врачи детской мобильной бригады осмотрели в марте более 300 юных жителей Тверской области
Тверская прокуратура требует закрыть сайты, на которых продают магниты на счетчики
Деревянный жилой дом загорелся в Твери
Автоинспекторы призывают велосипедистов и мотоциклистов быть внимательными на дорогах Тверской области
Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области
Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери
В поселке Химинститута Твери демонтируют контактную сеть троллейбусов
В марте 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры Ржевского мемориала в Тверской области