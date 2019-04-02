«Единая Россия» дала старт партийным праймериз в Тверской области

Единый день предварительного голосования (праймериз), по итогам которого партия «Единая Россия» выдвинет своих кандидатов на выборы в представительные органы муниципальных образований Тверской области, а также в Законодательное собрание, состоится 26 мая.

Об этом сегодня на брифинге для тверских журналистов сообщили председатель региональной контрольной комиссии Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Антонов, председатель регионального совета сторонников партии Нелли Орлова и член регионального оргкомитета праймериз Вероника Бойцова.

В этом году в регионе замещению подлежат более 300 депутатских мандатов. В их числе – мандат депутата Законодательного собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19, который стал вакантным в связи с избранием Сергея Веремеенко депутатом Государственной Думы РФ. В качестве участников предварительного голосования уже зарегистрировались 125 человек, в том числе два кандидата – на пост депутата областного Заксобрания.

Журналистам сообщили, что выдвижение кандидатов на участие в праймериз продлится до 30 апреля включительно. Фото: Заксобрание Тверской области

«Выдвижение кандидатов на участие в праймериз продлится до 30 апреля включительно. После подтверждения регистрации для участника начинается агитационный период, который включает встречи с избирателями и дебаты», – сообщил Константин Антонов.

Он также отметил, что региональный оргкомитет праймериз до 25 апреля примет решение об образовании счетных участков и составе членов участковых счетных комиссий. В настоящее время уже известно, что на дополнительных выборах депутата Заксобрания по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19 планируется открыть 18 счётных участков, в состав которых войдут 54 члена участковых счетных комиссий.

По словам Константина Антонова, важным аспектом процедуры предварительного голосования является проект «ПолитСтартап». Его суть – в поиске и отборе новых лиц, обладающих лидерскими качествами и готовых активно участвовать общественно-политической жизни региона, тех, кто способен достойно заявить о себе в ходе предстоящей избирательной кампании.

Внутрипартийные выборы в «Единой России» (праймериз) – обязательная процедура предварительного голосования по отбору представительные органы власти. Из парламентских партий в стране только «Единая Россия» проводит праймериз.

Неотъемлемой частью этой процедуры является участие кандидатов в дебатах и встречах с населением. Впервые предварительное голосование «Единой России» прошло в 2007 году, а в 2009 году процедуру официально закрепили в уставе партии.