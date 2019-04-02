«Стадное чувство» вынуждает жителей Тверской области нарушать ПДД

Каждую последнюю среду месяца в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) проходит разговор в прямом эфире с начальником Управления ГИБДД РФ по Тверской области Денисом Черных. В течение часа руководитель инспекции отвечает на вопросы слушателей радио и читателей сайта и газеты. После подобных включений дорожные полицейские на протяжении месяца ведут «работу по заявкам».

Так, во время последнего эфира один из звонивших рассказал, что его беспокоят водители, которые нарушают правила парковки. В частности, мужчина жаловался на ситуацию на улице Горького, где, ожидая курсантов, таксисты паркуются вторым рядом, посетовал на обстановку на кольце перед Южным путепроводом, а также на ситуацию возле кожно-венерологического диспансера на Софьи Перовской, где водители неустанно оставляют автомобили под знаком «парковка запрещена». Из-за этого возникают сложности с движением рейсовых автобусов, водители которых вынуждены проявлять чудеса лавирования.

Глава регионального ГИБДД пообещал разобраться с ситуацией, а корреспондент «КП»-Тверь» спустя несколько дней вместе с сотрудником ведомства отправился по последнему адресу.

В момент приезда нашего импровизированного экипажа на улицу Софьи Перовской под запрещающим знаком стояли шесть автомобилей, однако появление спецтранспорта автоматически сократило эту цифру до трех единиц. В двух автомобилях никого не оказалось, и их отправили на штрафстоянку, а вот обладателем третьего оказался мужчина, внешне напоминающий Деда Мороза.

Со слов нарушителя, он приехал в Тверь из Лихославльского района. На вопрос сотрудника ГИБДД о причинах игнорирования дорожных знаков водитель сослался на «стадное чувство». После составления административного протокола заезжий гость отправился искать законную парковку, а мы отправились в редакцию «КП»-Тверь на улицу Озёрную.

Проезжая мимо цирка, инспектор ГИБДД увидел под знаком «парковка запрещена» три автомобиля и тут же остановился. Последовал нашему примеру и идущий позади эвакуатор.

Как только эвакуаторщик начал прилаживать на колесо одного из кроссоверов крепежный ремень, появился мужчина с двумя коробками сока в руках. Через минуту он уже слушал лекцию инспектора о правилах дорожного движения.

- Вы зачем нарушаете? - позже поинтересовался сотрудник ГИБДД.

- Сами знаете, с утра проблемы с парковками. Ну попал я, что делать, - на удивление спокойно отвечал мужчина.

Понять водителя несложно. Штраф за игнорирование знака «парковка запрещена» - полторы тысячи рублей, в случае погашения его в течение двадцати дней - 750 рублей. Если бы машину увезли на шрафстоянку, сумма выплаты заметно бы не изменилась, а вот нервов и времени такая передряга отняла бы прилично.

Тем временем появился и хозяин второго автомобиля.

- Я только на полчаса отошел, такие вы быстрые, - говорил, пытаясь отдышаться, мужчина.

Уже в полицейском автомобиле мужчина выслушал монолог сотрудника ДПС, а также рассказал, что быстрее хочет оказаться дома и лечь спать, так как недавно закончил ночную смену. Спустя пару минут водитель держал в руках квитанцию на оплату штрафа и слушал мини-лекцию об алгоритме его погашения.

Проблема с парковками в городе остается достаточно острой. За один рабочий день сотрудник ГИБДД может выписать до двух с лишним десятков штрафов, но при этом количество нарушителей правил парковки меньше не становится. А это уже вопрос городских властей.

Этот нарушитель сослался на "стадное чувство", но вину свою призналФото: Альберт БОЙКОВ