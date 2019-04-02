Тверская природоохранная прокуратура встала на сторону защитников берега реки Созь

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура встала на сторону жителей посёлка Первое Мая, которые вышли на охрану берега реки Созь от вторжения незваных гостей.

Напомним, 23 февраля, в День защитника Отечества защищать свое маленькое Отечество от заезжих бизнесменов вышли все жители поселения. Коммерсанты планировали выдернуть из земли металлические шпунты Ларсена (с целью их дальнейшей продажи), которые защищают берега от обвала. И тогда местное население, чтобы отстоять берег реки от разрушения, встало живой стеной. И молодёжь, и старики практически сутками дежурили у костров, невзирая на холод.

После публикации в «КП»-Тверь» делом заинтересовалась Тверская межрайонная природоохранная прокуратура и признала действия приезжих бизнесменов противозаконными. В заключении прокуроры обозначили, что со стороны приезжей компании выявлено нарушение природоохранного законодательства. И дальнейшие работы ни заказчиком, ни тем более исполнителем невозможны.

В ответном письме сообщается:

- Межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства при производстве указанных работ, в ходе которой установлено, что организацией ведутся берегоукрепительные работы вопреки требованиям закона.

По фактам нарушения природоохранного законодательства в адрес организации внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих.

В настоящий момент деятельность по берегоуреплению не ведется. Техника на участке отсутствует.

- Можно ли сказать, что для вас это победа? - спрашиваю у главы Первомайского сельского поселения Валентины Катихиной.

- Пока нет. Мы сейчас, пользуясь паузой, пытаемся оформить все необходимые документы, которые защитят наши права и впредь не позволят никому не то что проводить какие-то работы, но даже заезжать на эту территорию.

Ещё один момент: прокуратура пишет, что со стороны заезжих гостей вся работа завершена и техника вывезена, однако это не так. На участке до сих пор находятся подъёмный кран, будка для проживания строителей и машина с охранником. Так что о положительном для нас финале пока говорить рано.

Глава Первомайского сельского поселения Валентина Катихина выходила на защиту берега реки вместе жителями поселкаФото: Ирина ТАРАСОВА

- Заметка в «Комсомольской правде»-Тверь» хоть как-то помогла в разрешении этой ситуации?

- Не то что помогла - вы оказали нам неоценимую помощь. С вашей статьи мы и начали свою серьёзную борьбу. Столько после выхода заметки было звонков с предложением о помощи, что не передать. И если до этого среди населения был некий раскол, то в борьбе за правое дело народ как будто сплотился. И это удивительно.

Вот эти шпунты и хотели выдернуть из берега заезжие бизнесменыФото: Ирина ТАРАСОВА

Несмотря на запрет прокуратуры, на территории до сих пор находятся кран, машина и будка для сторожаФото: Ирина ТАРАСОВА