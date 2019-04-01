Калининская АЭС: около 200 работников приняли участие в плановой тренировке по защите персонала в условиях нештатной ситуации

Учения проводились в соответствии с планом основных мероприятий КАЭС в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В них были задействованы около 200 работников.

В ходе тренировки были отработаны практические навыки персонала по действиям на рабочих местах при поступлении сигнала «Аварийная обстановка». Также проверялась правильность хранения средств индивидуальной защиты и умение ими пользоваться.

По словам руководителя тренировки, заместителя главного инженера Калининской АЭС по радиационной защите Юрия Мамонтова, работники понимают важность проведения подобных учений и с ответственностью подходят к выполнению поставленных задач. «Обеспечение безопасности персонала станции является приоритетной задачей в нашей работе. Поставленные цели достигнуты, тренировка подтвердила готовность работников КАЭС к действиям в условиях нештатной ситуации», - подчеркнул Юрий Мамонтов.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.