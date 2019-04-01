2019-04-01T17:37:08+03:00
Общество

Весенняя призывная кампания стартовала в Тверской области

Из Верхневолжья служить в армию отправятся порядка 1300 человек
Альберт БОЙКОВ
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В России стартовал весенний призывВ России стартовал весенний призывФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 1 апреля, в России начался весенний призыв на военную службу. На сайте Минобороны сообщается о том, что в течение стартовавшей кампании армейские ряды пополнят 135 тысяч человек со всей страны.

Что касается Тверской области, то здесь традиционно будут призваны порядка 1300 человек. Более конкретная цифра обычно не афишируется, потому что точное число призывников определяет в своем указе Президент России.

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество призывников будут проходить службу в сухопутных войсках на территории ЦФО. Основная масса срочников отправится в сухопутные войска, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, военно-космические силы, войска национальной гвардии, а также в ВДВ.

Практически все призывники хотят служить поближе к дому, однако рассчитывать на такое преимущество могут только определенные категории будущих солдат. Отдать долг Родине, находясь в непосредственной близости от родных мест, могут женатые призывники и те, кто уже успел обзавестись детьми или имеет больных родителей предпенсионного возраста.

На своем сайте Минобороны РФ сообщает, что с каждым годом число уклонистов продолжает сокращаться. Так, за последние пять лет их количество уменьшилось с 6157 (осень 2014 г.) до 1613 чел. (осень 2018 г.). Следует знать, что уклониста от военной или альтернативной гражданской службы ожидает уголовное преследование по ст. 328 УК РФ. В зависимости от решения суда нарушитель может провести в неволе до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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