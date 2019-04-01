2019-04-01T15:12:30+03:00
Звезды

На смену «Плюшкам» на небосклоне КВН появилась новая команда из Твери

Ребята уже вышли в 1/4 Премьер-лиги и останавливаться на этом не собираются
Альберт БОЙКОВ
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Команда «+7» готова удивлять Фото: соцсети (vk.com из группы kvnplus7)Команда «+7» готова удивлять Фото: соцсети (vk.com из группы kvnplus7)
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В течение нескольких лет на весь КВН гремела тверская команда «Плюшки Ярослава Мудрого». Начав свой пусть как студенческая команда при ТвГУ, ребята сумели не только добраться до Высшей лиги, но в дебютный сезон выйти в финал и взять бронзу. Через год ребята уже взяли серебро, но после этого неожиданного для всех почитателей своего таланта решили завершить путь в Клубе веселых и находчивых.

Однако прошло совсем немного времени, и в Твери появилась уже другая команда с необычным названием «+7». Редакция «КП»-Тверь» связалась с капитаном команды Иваном Галушко и расспросила его о новом коллективе.

Команда «+7» была собрана два года назад, чтобы представлять Тверскую государственную сельхозакадемию (ТГСХА) в региональной лиге «Верхневолжье», так как предыдущая группа веселых и находчивых к тому времени прекратила свое выступление.

- Руководство академии решило собрать новый коллектив из ребят, которые раньше играли в КВН и были не против тряхнуть стариной. Перед нами стояла задача выиграть лигу, так как до нас подобного результата представителям учебного заведения не удавалось достичь в течение шести лет, - поясняет Иван Галушко.

В итоге коллективу веселых и находчивых удалось не только дважды выиграть региональную лигу «Верхневолжье», но и удачно дебютировать в Премьер-лиге. Ребята хорошо показали себя в 1/8 финала и заслужили право выступать в 1/4 финала. Правда стадию 1/8 удастся увидеть по телевизору не раньше лета.

- Последнее выступление - это лучшее из написанного за год. В начале этого года мы показывали номер на тридцатом фестивале КИВИН в Сочи, где определяется судьба всех команд, - продолжает Иван Галушко.

Помимо капитана на сцене постоянно выступают Антон Жарников и Илья Сабитов. Но не только это трио кует победы команды. Иван Галушко рассказывает, что достигнутый успех - это в том числе и заслуга еще четырех человек, которые обычно трудятся в тени софитов и вдали от камер.

- Это Сенькин Дмитрий, Станислав Нечаев, Алексей Селиванов и Илья Беляков. Ребята помогают в написании материала, решают многие организационные и финансовые вопросы. Они не так часто появляются на сцене, но вносят неоценимый вклад в развитие команды, за что мы им очень благодарны, и было бы свинством не упомянуть о них, - продолжает капитан команды «+7».

Наверняка у многих любителей КВН возник вопрос по поводу необычного названия команды. Здесь юмористы решили поступить очень неординарно. Сначала они дали название коллективу по мобильному номеру одного из участников, а затем сократили его до лаконичных «+7».

Что касается тренировочного процесса, то кавээнщики стараются заниматься все вместе, однако из-за постоянной занятости и удаленности друг от друга сделать это не всегда удается.

Есть у ребят и свой маяк в мире КВН.

- Конечно, наши братья «Плюшки» - это живой пример для подражания, так как мы очень много играли с ними вместе в одной лиге. Если у таких простых ребят с соседнего двора получилось, то почему не может получится у нас. Их команда - это Рокки (аналогия с киногероем Сталлоне Рокки Бальбоа - Ред.) в мире КВН, это не может не мотивировать. Учитывая то, что они уже закончили играть, мы - ориентир для тверских команд в КВН. У нас нет выбора, кроме как держать марку. Мы всегда стараемся играть на победу. Теперь наша цель - это пройти 1/4, - подытожил Иван Галушко.

Свой четвертьфинал Премьер-лиги КВН команда «+7» проведет 26 апреля, а за выход в следующую стадию с тверичанами будут бороться еще шесть коллективов юмористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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