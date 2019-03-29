Жалобы на социалку в Тверской области лидируют среди обращений к уполномоченному по правам человека

Уполномоченная по правам человека в Тверской области Надежда Егорова представила ежегодный доклад о результатах работы за 2018 год.

В прошедшем году в государственный орган поступило 2599 обращений (7,12 жалобы ежедневно). Из них 838 пришли в письмах, 1149 были озвучены при личных встречах и по телефону и 612 жалоб и заявлений приняты общественными помощниками в районах области.

Чаще всего люди обращались с жалобами, касающимися социальной сферы (55% против 61% в 2017 году): обеспечение жильем, оказание медицинской помощи, меры социальной поддержки.

На втором месте по количеству обращений - нарушения личных прав и свобод (26% против 23% в 2017 году). Эта категория включает в себя право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, на достоинство, свободу и личную неприкосновенность. Значительное число подобных вопросов поднимают подозреваемые, обвиняемые и лица, осужденные к лишению свободы. Остальные обращения касались экономических и культурных прав.

Население неуклонно сокращается

В докладе отмечается, что тенденция сокращения числа жителей Тверской области продолжается. С 1959 года до начала 2018-го население нашего региона сократилось более чем на 500 тысяч человек. Численность населения снижается во всех муниципальных образованиях Верхневолжья, за иключением Твери. При этом за последние семь лет в некоторых районах число жителей уменьшилось на 20-23%.

Согласно данным за первое полугодие 2018 года, на 100 тыс. населения умирали 646,9 человек, а к 2024 году, согласно плановому значению нацпроекта, эта цифра должна сократиться до значения 350 человек. При этом на те же 100 тыс. населения от болезней кровообращения умирали 724,4 человека, а от различных новообразований - 250,8 человек.

По мнению опрошенных, первое место среди причин смертности занимают онкологические заболевания, следом по порядку идут: злоупотребление алкоголем, табаком, заболевания, связанные с системой кровообращения, аварии, а также низкий уровень качества жизни населения.

Аварийное жилье и отказ в помощи при выплате ипотеки

Интересно, что по сравнению с прошлым годом формат доклада немного изменился. Так, если в 2018 году в вопросе, касающемся расселения людей из аварийного жилья, оперировали их числом, то теперь квадратными метрами. К концу 2024 года в Тверской области планируют увеличить объем ввода жилья до 990 тыс. квадратных метров, а также расселить людей, занимающих 60 тыс. квадратных метров жилых помещений.

Что касается обращений граждан, то чаще всего они затрагивали вопросы непредоставления жилых помещений, неудовлетворительного состояния коммунального хозяйства, содержания и капитального ремонта жилья.

В докладе отражено, что в 2018 году отдельные госпрограммы, позволяющие улучшить условия проживания граждан, реализовались неэффективно. По данным регионального Минэкономразвития, в ходе реализации подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование» в первом полугодии прошлого года было предоставлено 215 социальных выплат на сумму в 10 млн 750 тыс. рублей, при этом за средствами в течение года обратились 570 граждан. Вопрос об увеличении объемов финансирования программы неоднократно направлялся на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области, однако сумму не только не увеличили, но и вовсе приняли решение прекратить выплаты в 2019 году.

Капитальный ремонт

Остается острой и проблема капитального ремонта. Так, в 2017 году была проведена работа лишь в шести многоквартирных домах, а на начало 2018 года она была необходима еще 1064 строениям. Но даже если ремонт и делают, он не всегда качественный.

Так, жительница поселка Приволжский Кимрского района жаловалась, что для ремонта крыши был использован 6-миллиметровый шифер вместо 12-миллиметрового, гвозди были вбиты в него без резиновых прокладок мимо обрешетки, сквозные дырки от гвоздей заткнуты брусками и запенены. Шифер был уложен «не в волну», в слуховых окнах имелись сквозные щели, а вставленные в них стекла лопались. Естественно, что крыша при этом протекала. В итоге только через суд подрядчика удалось обязать сделать необходимый ремонт.

Подводя итоги совещания, уполномоченная по правам человека Надежда Егорова заметила, что ее ведомство плотно работает с региональной прокуратурой. Все поступающие жалобы неизменно рассматриваются. Кроме того, уполномоченная заметила, что сотрудники ведомства постоянно отслеживают и информацию в СМИ, по которой также принимают меры.