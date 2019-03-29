2019-03-29T12:37:11+03:00
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области сержант увлекался спортом и музыкой

Его тело было найдено через несколько часов после побега
Альберт БОЙКОВ
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Денис Белоусов служил по контракту Фото: vk.com (фото с личной страницы героя публикации)Денис Белоусов служил по контракту Фото: vk.com (фото с личной страницы героя публикации)
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29 марта из воинской части № 51992, 6-й бригады Воздушно-космических сил, что во Ржеве Тверской области, сбежал сержант-контрактник Денис Белоусов.

По имеющейся информации, около 3:40 он прибыл в подразделение и сказал сослуживцу, что ему нужно сделать фотоотчет по антитеррору. После этого сержанту выдали автомат АК-74М , четыре магазина с патронами, штык-нож и бронежилет. Как только фото было сделано, контрактник скрылся в лесополосе. Практически сразу на розыск солдата был отправлен личный состав воинской части, военная полиция и правоохранительные органы.

Около 09:00 утра труп 27-летнего беглеца был обнаружен в лесу. Рядом с телом погибшего лежали и похищенные боеприпасы.

Есть версия, что мужчина неоднократно попадался за рулем в нетрезвом виде, а трагедии предшествовала встреча на дороге с сотрудником ГИБДД, который зафиксировал у погибшего опьянение. Возможно это событие и послужило мотивом к столь странному поступку.

В настоящее время достоверные причины, которые могли побудить сержанта к побегу, пока не установлены. Рассматриваются все версии произошедшего.

Судя по страничке в социальной сети "Вконтакте", Денис Белоусов был умеренным интернет-пользователем. Последний раз на своей страничке он был 23 марта. В статусе у него написано"Берегите то что вам дорого" (авторская пунктуация сохранена). Он увлекался пауэрлифтингом, любил музыку, в общем, ничего такого, что выбивалось бы из привычных норм.

Военный увлекался пауэрлифтингом Фото: vk.com (фото с личной страницы героя публикации)

Военный увлекался пауэрлифтингом Фото: vk.com (фото с личной страницы героя публикации)

ИСТОЧНИК KP.RU

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