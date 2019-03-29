Состоялась рабочая встреча Сергея Голубева с депутатом Государственной Думы РФ Сергеем Веремеенко

Основной темой рабочей встречи председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева с депутатом Государственной Федерального Собрания РФ Сергеем Веремеенко стал инициированный тверским областным парламентом законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в настоящее время прошел первое чтение в нижней палате российского парламента.

- Документ был разработан в целях совершенствования законодательства в сфере организации деятельности заправочных станций для маломерных судов. Первый его вариант был внесен в Государственную Думу Законодательным Собранием Тверской области в конце 2017 года, а доработанный вариант – в декабре 2018 года. Сергей Алексеевич Веремеенко является нашим официальным представителем при рассмотрении данного законопроекта в Государственной Думе. Это важный закон как для Тверской области, являющейся речным регионом, так и для всей нашей страны с её огромным количеством рек и озер, где подобные проблемы с заправкой маломерных судов очень актуальны, - отметил, открывая встречу, председатель областного парламента Сергей Голубев.

Предложенные тверским Заксобранием изменения были поддержаны органами государственной власти субъектов Российской Федерации в границах Волжского бассейна, Центрального федерального округа, регионов с развитой инфраструктурой водного туризма. Правительство Российской Федерации также поддержало законопроект.

Сергей Голубев - Это важный закон как для Тверской области, так и для всей нашей страны. Фото: ЗС ТО

Если говорить о сути поправок, то в настоящее время в России существует три варианта организации заправки маломерных судов. Первый – это стационарная береговая заправочная станция. Второй – заправка судов специальными бензовозами, предназначенными для заправки маломерного флота. Третий – использование стоечных наливных судов. Второй и третий варианты более опасны для окружающей среды, чем первый, так как есть риск розлива топлива в воду при заправке между наливным стоечным судном или бензовозом с одной стороны и заправляемым маломерным судном с другой.

Действующим законодательством РФ не определены требования в области охраны окружающей среды для заправочных станций для маломерных судов. Так, в границах водоохранных зон запрещается размещение автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов. На практике возникает проблема с отнесением базы (сооружения) для стоянки маломерных судов к инфраструктуре водных путей. В итоге становится затруднительным строительство заправочных станций для маломерных судов в пределах водоохраной зоны.

По мнению тверских парламентариев, наиболее перспективным вариантом является стационарная береговая заправочная станция в местах с уже развитой инфраструктурой для маломерных судов (яхт-клубы, марины).

Законопроектом предлагается внести изменения в Водный кодекс РФ и дополнить перечень исключений из установленного запрета положением, когда автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях баз (сооружений) для стоянки маломерных судов или предназначены для обеспечения нужд электрических станций установленной генерирующей мощностью 100 МВт и выше - при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ.

При этом соблюдение требований законодательства должно быть подтверждено положительным заключением государственной экологической экспертизы.

Соответствующие изменения предлагается также внести Градостроительный кодекс РФ и в Федеральный закон «Об экологической экспертизе».

- Законопроект был рассмотрен на заседаниях постоянных комитетов Госдумы по транспорту и строительству, по экологии и охране окружающей среды (были высказаны отдельные замечания), по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (также поступили замечания). В настоящее время документ уже принят в первом чтении, - пояснил депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Веремеенко. – Как показывает практика, заправка маломерного судна со стационарной береговой заправочной станции является наиболее перспективным вариантом. Это подтверждается и опытом европейских стран с развитой инфраструктурой водного туризма, где законодательно созданы благоприятные условия для строительства заправок вдоль побережья. Полагаю, что предложенные в федеральное законодательство изменения будут приняты.

Стороны обсудили дальнейшие совместные действия по реализации законодательной инициативы Законодательного Собрания Тверской области в Государственной думе. Во втором и третьем чтениях законопроект планируется рассмотреть Госдумой в рамках весенней сессии.