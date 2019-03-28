Выходные будут хоть и пасмурные, но тёплые

В последнюю неделю марта зима из последних сил пыталась вернуться в Верхневолжье, но без особых успехов.

- В ночь на пятницу через наш регион пройдёт тёплый атмосферный фронт, который принесёт с собой осадки и потепление. Днём воздух может прогреться до +5 градусов, а вечером на небе наверняка появится солнце, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Ночью в субботу, 30 марта, может похолодать до -3 градусов, а в дневные часы разогреет уже до +9 или даже +10 градусов. Погода при этом будет пасмурная, а местами возможны осадки. В воскресенье температура незначительно опустится до +8, правда, на небе появится солнце, но возможность выпадения осадков всё же сохранится.

В первый рабочий день, 1 апреля, температура воздуха снизится до +6 градусов, а в ночь на вторник уже до -3. При этом во вторник днём показания термометра будут колебаться возле отметки +5 градусов.

Что касается ветра, то к вечеру пятницы он будет дуть с юго-запада, а с субботы по понедельник - с запада.

Атмосферное давление в ближайшие дни начнёт падать вниз, а к воскресенью установится возле отметки в 743 мм ртутного столба. После этого оно вновь начнёт расти и ко вторнику придёт к своей норме.