"Человек, который принял Босха за шляпу": Странная выставка четы Аксеновых в Твери

Странная - это не значит плохая. Всё совсем наоборот. Странная, значит непохожая на то, что вы привыкли видеть раньше. Странная, значит заставляющая думать и что-то анализировать, а значит с чем-то соглашаться, а с чем-то и совсем наоборот.

Кстати само слово "странно" нравится Инге и Леше Аксеновым. В обычной жизни - они нежно влюбленные друг в друга муж и жена. В жизни творческой - авторы АксеновыЕ. В конце февраля как-то совсем тихохонько в зале искусств библиотеки имени Горького состоялось открытие выставки "Человек, который принял Босха за шляпу". Уже то, что на её открытие вдохновила одноименная книга психотерапевта Оливера Сакса по меньшей мере удивляло.

Ну, а когда я узнала, что ее авторы те самые Леша и Инга Аксеновы, то поспешила на встречу, которая переросла в незапланированное открытие, а затем и просто беседу-путешествие в мир фантазий, безумств и, конечно, странностей...

На стене небольшого зала - рисунки карандашом, росчерки акварелью, недочерный квадрат, жутко-страшные портреты из камня, плюс, шляпы, косы, перчатки... Оказывается, все неспроста.

- Ты знакома с его (Оливера Сакса - Ред.) работами? - после объятий задает мне вопрос Инга. Не успела я ответить, как она уже ведет меня за руку к экспонатам.

Оливер Сакс может вдохновить и не на такое!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Признаться честно, не знакома. Но это уже и не важно. Спустя минуту, я уже слушаю о его судьбе, исследованиях и открытиях из сферы подсознания.

- Это психолог, который интересуется разными проявлениями человеческого мозга. Он изучает отклонения, которые приводят к каким-то интересным результатам. Он пишет интересные, увлекательные рассказы о разных случаях. Самый показательный из них – о профессоре музыки, который перестал осознавать принадлежность некоторых предметов. При этом он продолжал преподавать музыку и был блестящим специалистом. У Сакса описано два случая, когда он жену схватил за голову, думая, что ее голова это шляпа, и второй - когда он не мог понять, что такое перчатка. То, что ты видишь на выставке – это не явные иллюстрации к его произведениям. Они сделаны отчасти под впечатлением, отчасти я их делала, пытаясь раствориться в своем подсознании. Это когда ты берешь лист бумаги и, не задумываясь о том, что получится, просто рисуешь. Ты лишь пытаешься расслабиться, и рука начинает сама руководить тобой. Она идет даже впереди мысли.

- Твое подсознание тебя удивило?

- Признаться, да. Интересно, что эти работы я стала делать совсем недавно - летом 2017 и 2018 года. Я могу объяснить их появление так, что с возрастом утратила способность запоминать сны. Иногда я помню какие-то их обрывки, но в целом не запоминаю. Сначала меня это сильно огорчало, так как для художника сны – это большая подпитка. А потом я решила, что буду это возмещать тем, что буду рисовать и пытаться подсознательно вспомнить, что мне снилось. Потом я в очередной раз стала читать Сакса и выяснила, что есть такое проявление. У него описаны серьезные случаи, когда человек теряет память, а значит у него выпадают целые куски жизни. И человек пытается это возместить какими-то фантазиями. Например, он начинает рисовать что-то интересное. Таким образом, он пытается заполнить эти пустые места.

Проект с камнямиФото: Ирина ТАРАСОВА

- А что у тебя проявилось? На выставке, признаюсь, есть чему испугаться.

- Меня удивила легкость, с которой у меня начали рождаться образы. Причем получалось это без всяких мучений и терзаний. Некоторые работы я делала, находясь на море. Мы идем и видим какого-нибудь кузнечика, на которого наступили и из него вылезли внутренности. Он умер какой-то страшной смертью. Для нас это просто мусор, а если к этому приглядеться – это же настоящая трагедия. Когда я рисую таких персонажей, я не хочу никого убить, напротив, я себя ассоциирую с этими существами. По сути я рисую свой автопортрет.

- А вообще такой подход принят среди художников?

- Конечно. Глупо думать, что художник делает только иллюстрации, четко придерживаясь повествования. Ничего подобного. Он может рисовать вариации на тему. Тем более, если он это делает бесплатно, то почему он не может себе дать волю? Художник – это альтруист, волонтер от искусства, человек, который не берет деньги за выставки, за вход, ничего на этом не зарабатывает. Это как бы искусство в чистом виде, искусство ради искусства. Важно самому получить удовольствие. Если бы мне что-то здесь не нравилось, я бы это не выставила.

- Есть у тебя любимая работа здесь?

- Четыре последние работы я сделала накануне выставки за одну ночь. Когда развешивали, то я поняла, что не хватает черных работ. И я смогла себя настроить. Это не всегда возможно. Чехов писал, что он всю жизнь выдавливал из себя раба. К своим 50 годам я выдавила этого раба и научилась делать такие работы, чтобы в них не было «няшности», желания понравиться зрителю.

Подсознание порой удивляетФото: Ирина ТАРАСОВА

- Чем тебя вдохновил Оливер Сакс?

- Я его давно читаю и связываю с ним свое восприятие мира. Это человек с незашоренным сознанием, который с большим интересом относится к всевозможным отклонениям. Для художника самое страшное – оказаться зажатым в какие-то рамки, когда его пытаются заставить соответствовать некой норме. Такое произошло со многими художниками в советские годы. Они начинали как авангардисты, а потом им пришлось перейти к реализму.

- Вы в последнее время не так часто радуете-пугаете своими выставками. Один только рыбный проект у вас чего стоил... Сколько лет уже не было выставок?

- Два года. Последняя выставка была в Вене. Нас пригласила русская галерейщица, которая там живет. Несколько работ даже купили венские коллекционеры.

- Что бы ты сказала тем, кто на выставке что-то не поймет?

- Естественно, что должна быть некоторая подготовка у человека. Конечно, нужно знать историю искусства и видеть работы сюрреалистов – например, Мунка или графику Дали. Кстати, Мунк говорил, что его, как художника, питают три ангела – смерть, грусть и болезнь. Чтобы не погибнуть от депрессии, он научился сублимировать чувства, которые у обычного человека вызывают ужас. Он научился их сублимировать в искусство и, в конце концов, достиг известности еще при жизни. У меня есть некоторые работы в таком же настроении. Вот смотри, я увидела камень с отверстием и поняла, что из него можно сделать «Крик» Мунка. Похоже ведь?

У нас в городе происходит огромное количество выставок, которые большинству понятны. Зачем делать еще одну такую? Лучше идти от обратного...

Кстати, до закрытия выставки остается несколько дней. Так что стоит поспешить.

У почти что черного квадратаФото: Ирина ТАРАСОВА

Косы, зарисовки, шляпы и пугающая живопись...Фото: Ирина ТАРАСОВА

На выставках не все должно быть понятноФото: Ирина ТАРАСОВА

Один из принципов Фаворского - графика на белом листе должна быть, как муха в молокеФото: Ирина ТАРАСОВА

Оливер Сакс вдохновляет на разноеФото: Ирина ТАРАСОВА

Для художника сны – это большая подпиткаФото: Ирина ТАРАСОВА

Леша Аксёнов - Чем больше странного, тем лучшеФото: Ирина ТАРАСОВА

Черного на выставке не хватало, так появился Черный квадрат Леши АксёноваФото: Ирина ТАРАСОВА

У картины в стиле МункаФото: Ирина ТАРАСОВА

Как вам дама?Фото: Ирина ТАРАСОВА

У нас в городе происходит огромное количество выставок, которые большинству понятны. Зачем делать еще одну такую?Фото: Ирина ТАРАСОВА