2019-03-26T16:59:42+03:00
Экономика

Тверская область оказалась в пятёрке лидеров по росту промышленного производства

А вот темпы роста доходов населения не смогли догнать инфляцию
Виктория ТУШКОВА
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Рост промышленного производства зафиксирован как в целом по стране, так и по Тверской области.Рост промышленного производства зафиксирован как в целом по стране, так и по Тверской области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В основу анализа перемен в социально-экономическом положении регионов России, произошедших за 2018 год, легли официальные данные Росстата, которые показали рост промышленного производства в целом по стране. Исследование провело агентство РИА-Рейтинг. Отдельное внимание было уделено динамике промышленного производства. Но, несмотря на ускорение темпа роста промышленности в целом, произошло сокращение числа регионов с позитивной динамикой, отмечают исследователи. Таких в 2018 году стало на шесть меньше, чем в 2017-м.

Это не коснулось Тверской области: наш регион по индексу промышленного производства занял пятое место по России, обогнав даже Московскую область. По отношению к 2017 году рост промышленного производства в Верхневолжье составил 13,2 %.

Выше нас в списке поднялись: Севастополь (29,2%), Ямало-Ненецкий АО (17%), Астраханская область (16,2%) и Тамбовская область (14,4%). Замыкают десятку лидеров Московская, Тюменская и Ростовская области, Москва и Свердловская область.

Больший вклад в рост промышленного производства Севастополя внесла отрасль электроэнергетики, Ямало-Ненецкий АО и Астраханская область показали наилучшие результаты в добывающей отрасли. Тверская область особенно отличилась ростом производства в обрабатывающей промышленности. Кроме нашего региона рост производства в данной отрасли показали ещё 58 субъектов. По сравнению с 2017 годом их количество снизилось на 11.

В числе отстающих регионов по показателю роста промышленного производства оказались Карачаево-Черкесия (спад 10,1%), Северная Осетия (спад 8,9%) и Кабардино-Балкария (спад 7%).

Кроме промышленного производства неплохо показала себя Тверская область по части роста реальных доходов населения. Согласно данным Росстата, приведённым в исследовании, с приростом в 3,3% мы разделили номинальную четвёртую строчку списка с Республикой Саха и Кабардино-Балкарией. Стоит отметить, что положительная динамика роста доходов населения в Тверской области нивелируется темпами инфляции, которая, согласно государственной статистике, составила за 2018 год 4,3%.

Опережая инфляцию в прошлом году, росли доходы лишь у жителей Адыгеи (9,1%), Крыма (7,8%) и Севастополя (6,5%).

При этом в 62 регионах России доходы населения снизились. Больше всего не повезло Костромской области и Ямало-Ненецкому автономному округу. Снижение реальных доходов населения там превысило 8%.

По итогам исследования эксперты высказывают предположение о том, что в 2019 году в регионах большого ускорения в экономическом росте по большинству ключевых показателей не произойдёт. Однако позитивные тенденции должны сохраниться. Наиболее благоприятные предпосылки для развития исследователи видят у субъектов, ориентированных на экспорт сырьевых товаров.

Наш регион к таковым, к сожалению, отнести нельзя, считает директор института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили:

- Я бы воздержался от того, чтобы называть наш регион ориентированным на сырьевой экспорт. Мы экспортируем лес. Даже если сюда добавить экспорт какого-либо строительного материала - песка, щебня, всё равно сказать, что успех нашего региона сейчас может лежать в экспорте сырьевых товаров, нельзя. Мы могли бы успешнее сыграть на возрождении промышленных предприятий и поддержке тех, что работают успешно. Эффективным для продвижения региона может быть сельское хозяйство - к этому у нас есть все условия. Это животноводство, картофель, лён. Кроме того, хорошо бы придать системный характер поддержке и развитию туризма, чтобы эта отрасль стала действительно эффективной для нашей экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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