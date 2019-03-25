Как сохранить и приумножить личные финансы в Тверской области

О реальных способах правильно сформировать семейный бюджет и увеличить свой доход «КП»-Тверь» побеседовала с председателем кредитного потребительского кооператива «Эль-Коммерс» Андреем Белокопытовым и индивидуальным консультантом по инвестициям и маркетингу Иваном Васильевым.

- Возможно ли грамотно вести личный и семейный бюджет, не имея финансового образования?

- Семейный бюджет зависит в первую очередь от того, насколько рационально мы относимся к тратам. Первое: необходимо грамотно анализировать рекламные предложения и не поддаваться искусственно созданному ажиотажу вокруг продаж. Второе: независимо от размера заработка нужно придерживаться принципов распределения заработанных денег. Мы советуем следующую схему. 50% заработанного должно идти на обеспечение жизни: питание, коммунальные платежи и так далее. От 10 до 20 процентов - оплата кредитов. Если долгов нет - эту сумму необходимо откладывать, хотя бы 10%, это сумма, которая не влияет существенно на качество жизни. Ну и оставшиеся 30% - деньги, которые можно тратить, что называется, на себя: кино, кафе, всё, что приносит удовольствие.

- Средняя зарплата в нашем регионе - 30 тысяч рублей. Но есть люди, которые зарабатывают и вдвое меньше. Каким должен быть заработок, чтобы описанная схема работала?

- В условиях нашего региона это как минимум 15-16 тысяч рублей на человека - придётся ужаться, но уже такие деньги можно распределять указанным способом. И, безусловно, необходимо стремиться к увеличению собственного дохода: вариантов сегодня много - от заработка на хобби до игры на электронных биржах. Подумайте, есть ли у вас варианты пассивного дохода от аренды: это может быть не только квартира, но и автомобиль, велосипед, сложный инструмент и так далее.

- Если удалось скопить некоторую сумму, как грамотно распорядиться накоплениями?

- Главное - не потратить накопленное необдуманно. А лучше всего - начать получать с этих средств доход. Чтобы приумножить деньги, необходимо их инвестировать, то есть вложить куда-то с целью извлечения последующей выгоды. Самый простой вариант - вложить в недвижимость: купить квартиру и сдавать её в аренду. Допустим, мы приобретаем квартиру-студию на начальном этапе строительства, когда она стоит дешевле. По завершении строительства - сдавать её в аренду. Окупится квартира таким образом через 14-15 лет, после чего с неё уже можно будет получать чистый доход. Основной плюс вложения денег в покупку квартиры - стабильность, но доход тут будет отложен.

- А какие есть более оперативные способы инвестирования и получения дохода?

- Это финансовый сектор. Банки, микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы (КПК). Самый высокий и быстрый процент даст вам инвестиция в МФО. Но для инвестирования в МФО требуется не всем посильная минимальная сумма - от полутора миллионов рублей, также вы несёте большие финансовые риски в связи с отсутствием страхования. Страхование финансовых рисков предусмотрено лишь в банках и КПК.

- В чём отличие инвестирования в банки и кредитные потребительские кооперативы, что выбрать?

- В принципиально разном подходе к деятельности. Банк вам стоит выбрать, если вы хотите не просто инвестировать средства, но вам нужно обслуживание расчётного счёта и другие услуги, требующиеся в основном юридическим лицам. Если вы просто принесёте сумму в банк, велика вероятность того, что ваши проценты съест инфляция. Хотите просто вложить свои деньги и получать с них процент - ваш выбор КПК. Проценты выше банковских, кроме того, существует страхование вкладов. Причём, если агентство по страхованию вкладов, работающее с банками, страхует до суммы в 1 млн 400 тысяч рублей, то в секторе кредитной кооперации работает другая модель: любая сумма, которая размещена в КПК, при регулярных отчислениях в страховую организацию будет застрахована. Начальная планка вхождения в КПК разнится, но она гораздо ниже планки, которую ставят МФО. Условно это 10–50 тысяч рублей.

- На что обратить внимание при выборе кредитного потребительского кооператива?

- На его историю и репутацию, на открытость информации, на то, сколько времени он существует на рынке. А также и на историю организации, занимающейся страхованием финансовых рисков. В идеале это должна быть стабильная, крупная, давно работающая компания.

Кредитный потребительский кооператив «Эль-Коммерс»

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