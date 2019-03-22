2019-03-22T14:56:13+03:00
Общество

Зарплаты жителей Тверского региона растут быстрее чиновничьих

Росстат опубликовал сведения о численности и заработках чиновников Тверской области за 2018 год
Виктория ТУШКОВА
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Ух, заживём! По сравнению с 2017 годом мы стали получать на 10,9 % больше - такова официальная статистика!Ух, заживём! По сравнению с 2017 годом мы стали получать на 10,9 % больше - такова официальная статистика!Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В представительствах федеральных министерств и ведомств (например, областном МЧС, МВД, Роспотребнадзоре, судах и так далее) в 2018 году работало 3970 человек. Средний заработок чиновников этого уровня составил 34 900 руб., что на 2,6% выше уровня 2017 года.

Региональных чиновников тоже посчитали. Они оказались в меньшинстве: всего 1297 человек. А вот зарабатывают регионалы больше: в среднем 47 995 рублей в месяц. Правда, их зарплаты уменьшились по сравнению с 2017 годом, но совсем немного – на 0,6%.

Работники органов муниципальной власти – всего 3047 человек – потеряли два десятых процента своего заработка. В 2018 они зарабатывали в среднем 39 080 рублей ежемесячно.

Глядя на эти цифры, простой люд может радоваться: оказывается, наши зарплаты растут гораздо быстрее заработков чиновников! По сравнению с 2017 годом мы стали получать на 10,9 % больше - такова официальная статистика Росстата. Зарплата работников различных организаций Тверской области в среднем составила в 2018-м 34 534 рубля. Жаль, правда, что это всего лишь «средняя температура по больнице», где максимальные жалования руководителей перетягивают небольшие зарплаты рядовых тружеников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тверь оказалась на 11-м месте рейтинга доступности услуг... жриц любви. Электронное издание «Сноб» провело забавное исследование: авторы сравнили суммы среднего заработка в регионе с ценой, которую просят за час своего труда секс-работницы, и вывели индекс доступности их услуг.

Цена «продажной любви» определялась составителями на основе анализа объявлений, размещённых на местных тематических сайтах и в социальной сети. Средний заработок в регионах брался из статистики среднедушевого денежного дохода по субъектам Российской Федерации за 2017 год.

Все региональные столицы составители условно разместили по семнадцати позициям. Тверь оказалась на одиннадцатом месте, средняя цена за стандартный набор услуг секс-работниц (что бы это значило?) составила 2800 рублей. Цифра среднего заработка в регионе, по данным авторов рейтинга, - 24 077 рублей. Одиннадцатую позицию с Тверью разделили Калининград, Великий Новгород, Абакан, Владимир, Псков и Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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