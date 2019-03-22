2019-03-22T13:10:21+03:00
Общество

Ура! Каникулы! Все идем в Тверской цирк!

Начались долгожданные весенние каникулы.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Команда шоу "Циркова полундра"Команда шоу "Циркова полундра"Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Ломаете голову, как будете развлекать ребенка? Самые незабываемые эмоции и впечатления подарит новая программа «Цирковая полундра», которая проходит в Тверском цирке в дни школьных каникул! В этой программе собраны самые зрелищные номера Российского цирка. На манеже разнообразие жанров и стилей, а также удивительные дрессированные животные. Дарите детям радость вместе с Тверским цирком!

ИСТОЧНИК KP.RU

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