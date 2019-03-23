Оля Бузова в Твери: Нам было жарко!

Как бы что ни отменялось и кто бы что ни говорил, а концерт Ольги Бузовой в Твери состоялся!

Да, пусть не сразу, пусть час пришлось выстоять на улице на ветру, а потом ещё минут сорок в зале, но поклонники оказались на редкость выносливыми. И, кстати, оно того стоило. Ольга выбежала на сцену сразу с одной из своих песен и только после того, как искра пробежала, заговорила с публикой.

- Я очень переживала, что дата концерта была перенесена. Простите меня за это. Но я рада, что все-таки всё состоялось, - очаровательно улыбнулась девушка залу - и тот оттаял.

И понеслось... Что ни песня, то новый костюм. В перерывах на переодевание мускулистые парни-танцоры демонстрировали свое накачанное тело друг другу и зрителям, вызывая умопомрачительный визг юных прелестниц.

А в песне «Нам будет жарко» Ольга вышла в таком откровенном розово-черном бикини, что уже взревела мужская половина зрителей. Надо признаться, шоу Бузовой не превратилось в милый девичник. Брутальности тоже было достаточно.

- Меня удивило, что на концерт пришли не только молодые парни, но и мужчины, которые потом кричали на весь зал: «Оля, мы тебя любим!!!» - делится впечатлениями после концерта одна из зрительниц и не преувеличивает. В этот день действительно было на что посмотреть.

По сути весь концерт Ольги Бузовой - вовсе и не концерт в привычном его понимании. Это было именно шоу, дорогое, качественное, от которого не получалось отвлекаться.

- Зная, какие у Ольги заводные песни, я пришла, чтобы потанцевать. Ведь так всегда было на этой площадке: крутая атмосфера и движуха, - сетует одна из юных поклонниц. - А тут все словно замерли, встали как столбы, а потом, словно по приказу, достали телефоны и просто снимали, причем в режиме онлайн, то, что происходило на сцене. Было ощущение, что все как будто увидели какое-то нереальное явление или что-то очень любопытное, и его надо во что бы то ни стало зафиксировать и всем показать. Это было очень странно.

Удивила тверичан и внимательность Ольги Бузовой. Увидев в переполненном зале взрослую женщину в ее футболке, где было написано «Эгоистка», певица обратилась к ней, узнала, как ее зовут, выяснила, что она пришла не одна, а с мужем и двумя детьми, после чего сказала:

- Какая вы молодец! Приучаете своих детей к хорошей музыке. - И обратилась к залу: - Вот видите, говорят, что мои песни слушает только молодежь. Пример этой семьи доказывает, что моя музыка абсолютно для всех!