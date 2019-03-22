Петр Зайченко в свой последний приезд в Тверь: Я вообще-то вежливый, просто внешность у меня резкая

- Петрович - так зовут меня друзья, Немирович-Зайченко - студенты, «Каннский дед» - актеры за роль таксиста в фильме Павла Лунгина «Такси Блюз», - делился в свой последний приезд в Тверь заслуженный артист России Петр Зайченко. Это был 2008 год, накануне премьеры фильма "Тарас Бульба".

Спустя десять лет, утром 21 марта, его не стало. Ушел после болезни в возрасте 75 лет.

Почему-то те два дня общения со знаменитым актером помнятся мне до сих пор. Это было и профессиональное общение, после которого вышла заметка на полосах газеты. Это было и общение удивительно доверительное, как будто мы были знакомы очень и очень давно. Потрясающее дружелюбие, юмор, простота, но вместе с тем какая-то внутренняя силища и харизма - именно таким я его и запомнила.

Петр Петрович рассказывал о своей жизни, о своих таких характерных и колоритных ролях, о смешных и не очень эпизодах со съемок, в том числе из фильма "Тарас Бульба", который вот-вот должен был выйти на экраны кинотеатров. Не заслушаться было невозможно.

В какой-то момент он вдруг, сурово нахмурив брови, шутливо прикрикнул: "Хватит обо мне!" Лучше покажи мне Тверь. Я был бы рад". И, удивительно дело, меня редакция отпустила на несколько часов, чтобы показать актеру город...

Памятник Афанасию Никитину, тогда еще не отремонтированный Императорский дворец, набережная Волги... Это уже позже в Твери стали бороться с рекламными баннерами. А десять лет назад у нас, впрочем, как и везде, их было немыслимое количество.

Тверь - изумительный город!Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Тверь - изумительный город! Но Мадриду я завидую больше. Там никакая, пусть даже самая раскрученная реклама, не затмевает архитектуру, - с серьезным выражением лица признался после прогулки Петр Зайченко. А потом засмеялся, заискрил глазами и заговорщицки прошептал: "Продолжим разговор в каком-нибудь кафе. Уж очень мне есть хочется. Показывай, что у вас тут есть.".

Надо ли говорить, что звезду таких фильмов, как «Такси-блюз» (1990), «Парад планет» (1984) тут же узнавали: а вот, спросить автограф или сделать фото, подойти не решались.

И вот тогда Петр Петрович раскрыл мне один из своих самых главных секретов: "Скажу тебе как на духу: я вообще-то вежливый, просто внешность у меня резкая... Иногда это помогает. Но, видимо, иногда и отпугивает".

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Зайченко родился в Волгоградской области 1 апреля 1943 года. Актер известен по ролям в фильмах «Тарас Бульба» (2009), «Такси-блюз» (1990), «Парад планет» (1984), «Дальнобойщики» (2001). Всего на его счету около 60 кинокартин.

Последнюю свою роль, московского митрополита Филиппа, сыграл в российском историческом сериале "София" в 2016 году.

До открытия Императорского дворца еще целых восемь летФото: Ирина ТАРАСОВА

Потрясающее дружелюбие, юмор, но вместе с тем какая-то внутренняя силища и харизма - именно таким я и запомнила Петра ЗайченкоФото: Ирина ТАРАСОВА