2019-03-21T14:42:32+03:00
Общество

Сильный ветер и осадки до Твери чего-то падки

Даст о себе знать и атмосферное давление
Альберт БОЙКОВ
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В ближайшие дни высока вероятность выпадения осадковВ ближайшие дни высока вероятность выпадения осадковФото: Василий ХОДАРЕВ
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Пришел марток – надевай семь порток. В этом году народная пословица, по-видимому, не претворится в жизнь, ведь заморозки возможны разве что ночью.

- В пятницу, 22 марта, днём будет около +3 градусов, а характер погоды определит активный циклонический вихрь, который принесет с собой и северо-западный ветер. К вечеру он усилится до 8 м/c с отдельными порывами до 18 м/c (64,8 км/ч). При этом с большой вероятностью пройдут интенсивные осадки. Ожидается и дождь, и снег, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В ночь на субботу будет около +1 градуса, а днем все те же +3. В воскресенье, 24 марта, уже потеплеет до +6, при этом через облака проглянет солнце. Местами возможны осадки.

В понедельник днем температура воздуха составит около +4 градусов, а во вторник - около +2. Согласно актуальным данным погодной карты, на следующей неделе будет переменная облачность, с которой в спор за господство не небосклоне то и дело будет вступать солнце.

Все ближайшие дни атмосферное давление ожидается пониженным. К воскресенью оно и вовсе упадет до 746 мм ртутного столба и застопорится на этом значении на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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