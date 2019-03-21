Потолковое бомбометание: 88-летняя учительница может погибнуть под кусками штукатурки в Твери

Это случилось больше месяца назад, 17 февраля. В квартире Раисы Опешко обрушился потолок. Внушительные куски штукатурки упали на кровать, где обычно спит женщина. Лишь по счастливой случайности она не пострадала, так как во время обрушения была в магазине. Корреспондент «КП»-Тверь» навестил ветерана и посмотрел, в каких условиях проживает Раиса Максимовна.

Дом на проспекте Ленина, 7/7 не заметить сложно. Внушительная «сталинка» стоит возле проезжей части, будто с укоризной взирая на находящихся поблизости младших братьев. Во дворе дома обычная картина: неубранный снег, припаркованные автомобили, ощущение какой-то пробирающей насквозь серости.

Буквально через несколько минут я оказываюсь в просторной квартире Раисы Максимовны. Для своих 88 лет пенсионерка и ветеран тыла, а в прошлом учитель выглядит хорошо, говорит складно и отличается ясностью ума.

- Когда наши пришли в Украину, я была в третьем классе, но в школе проучилась только один день. Каждое утро к школе приезжала грузовая машина, забирала нас и отвозила на поле. Холод, мороз, а мы голыми руками собирали свеклу. А назад приходилось ходить каждый день пешком. Работали без выходных, - рассказывает Раиса Максимовна.

В начале 1960-х годов она переехала в Калинин, где сначала работала учителем русского языка и литературы в вечерней школе, а затем в школе № 19, что в Мигалово. После рассказа о своей жизни женщина устраивает мне небольшую экскурсию по квартире, которую, подобно вспухнувшим венам, пронизывают внушительные трещины. Рассказывает она и про свою невероятную удачу.

- 17 февраля около 15 часов я пошла в магазин, а когда вернулась, спальня была вся завалена огромными кусками штукатурки, - показывает на кровать Раиса Максимовна.

Когда началось обрушение, ветеран была в магазине

Ветерану и правда повезло, ведь один из кусков упал на подушку. Теперь женщине приходится спать в коридоре на раскладушке: она боится, что следующее обрушение может стать для неё последним.

Со слов Раисы Максимовны, к ней уже приходили сотрудники и Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), и управляющей компании, однако мнения проверяющих разделились.

Первый звонок мы совершили в управляющую компанию, которая занимается обслуживанием дома.

- Да, мы знаем об этой ситуации. Наверно, у бабушки такие родственники - не следят за ней. Согласно закону, управляющие компании ремонтируют только общее имущество дома. Ремонтом внутри квартиры должны заниматься собственники, - рассказали в управляющей компании.

- УК сказала правду, это основополагающая норма Жилищного кодекса. Однако если обрушение внутри квартиры произошло из-за перекрытия, то это уже их зона ответственности. В другом случае расходы несет собственник, - продолжает председатель Областной общественной организации «Качество жизни» Елена Юлегина.

Чуть позже Елена Евгеньевна сообщила нам, что в УК ей сказали, что бабушка проживает не на последнем этаже, а поэтому вряд ли обрушение произошло из-за перекрытия.

Что касается родственников, то у Раисы Максимовны есть только племянник, проживающий в другом городе. Он, как только случилась беда, приехал и оказал посильную помощь.

Кстати, к ветерану приходила ещё одна группа из сотрудников социальной защиты и представителей управляющей компании. Со слов Раисы Максимовны, никакой конкретики она от них пока не услышала.

Финальный звонок мы сделали в Государственную жилищную инспекцию по Тверской области.

- В последней проверке мы не принимали участия. До этого представитель УК выдал предписание, однако мнение инспектора отличается от комиссионного. Напишите запрос, мы ответим, - сообщила девушка.

Но мы решили запрос не посылать: зачем подпитывать бумажный водоворот, в котором часто гибнут реальные дела?

Констатируем лишь, что бывшая учительница, ветеран тыла, приравненная, кстати, к ветеранам Великой Отечественной войны, оказалась в плену наших законов и предписаний. Оттого и проверяющие ничего внятного женщине не говорят, ведь по совести надо бы женщине помочь, а по закону...

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием ситуации.

Так теперь выглядит потолок в комнате, где раньше спала женщинаФото: Альберт БОЙКОВ