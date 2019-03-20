2019-03-20T17:47:28+03:00
Общество

Как детям провести короткие весенние каникулы в Твери с пользой

«КП»-Тверь» публикует афишу интересных мероприятий
Виктория ТУШКОВА
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Школьников ждут интересные встречи, мастер-классы и спектакли. Фото: Тверской театр кукол teatrkukoltver.ruШкольников ждут интересные встречи, мастер-классы и спектакли. Фото: Тверской театр кукол teatrkukoltver.ru
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Ура! Каникулы! С понедельника, 25 марта, на целую неделю тверские школьники смогут забросить учебники и тетрадки. Официально каникулы для тех, кто учится по четвертям, начнутся с 25 марта и продлятся до 31 марта. Но некоторые школы отправят школьников отдыхать с 23-го числа. Куда пойти и чем заняться в дни весенних каникул, подскажет «КП»-Тверь».

С 22 по 31 марта

Неделя детской и юношеской книги «Из книги – в мир театра!» в библиотеке имени Герцена. В дни весенних каникул ребят ждут познавательные мероприятия, посвящённые театру и театральному искусству, а также обзоры книг, журналов и интереснейшие мастер-классы.

Каждый день в 12:00.

Вход свободный. Возрастная категория 6+

8 (4822) 63-02-84

Тверской пр-т, 5

23 марта

Тверской ТЮЗ представляет премьеру: спектакль для семейного зрителя «Басни», сценическая фантазия для пяти масок, двух шаров и стаи диодов.

В 12:00 и 15:00.

Цена билетов от 300 до 500 рублей. Возрастная категория 6+

8 (4822) 34-97-03

Ул. Советская, 32.

***

В 14:00 детский клуб «Твой мир» приглашает на мастер-класс по созданию украшений в технике «Канзаши».

Стоимость 300 руб. (все материалы предоставляются).

Необходимо предварительно записаться по телефону 8-952-092-15-55.

50 лет Октября, д. 20, 2-й эт.

***

Выставка «Фототехника XX века» в Детском музейном центре ТГОМ.

В 11:00 мастер-класс «Тайны красной комнаты» (аналоговая печать ч/б фотографий).

В 15:00 – экскурсии по выставке.

Цена билетов:

Взрослые - 100 руб., студенты и пенсионеры - 60 руб.

Дети до 16 лет - бесплатно.

8 (4822) 45-71-76

Ул. Советская, д. 3а

***

Детский праздник «Волшебный парк Джун» в кинотеатре Silver Cinema. В 12:00 - весёлые игры с аниматорами, конкурсы с ценными призами и многое другое.

Вход свободный.

(4822) 533-555

ТРЦ «Рубин», пр-т Калинина, д. 15, стр. 1

23 и 24 марта

Массовые катания на коньках на крытой ледовой арене СК «Юбилейный».

С 17:00 до 18:00 и с 19:30 до 20:30

Взрослые - 150 рублей, дети - 80 рублей.

Прокат коньков - 60 рублей и залог - 2 000 рублей или документ, удостоверяющий личность.

Скидка 50% многодетным семьям и инвалидам I, II и III групп (при наличии подтверждающего документа).

8 (4822) 42-10-10

Краснофлотская наб., 3

24 марта

В 12:00 - семейная творческая встреча, Дворец культуры «Синтетик».

Живая музыка в исполнении лауреата фестивалей бардовской песни Алексея Васюкова (г. Брянск), а также зажигательные танцы и игры.

Вход свободный.

8 (4822) 53-20-86

Пос. Химинститута, ДК «Синтетик»

***

Дворец культуры «Затверецкий»:

14:30 - демонстрация мультфильма «Ральф против интернета»

Возрастная категория 6+

Вход свободный.

Ул. Академика Туполева, д. 105

8 (4822) 52-87-90,

8 (4822) 70-90-16

С 25 по 29 марта

Космические каникулы от Мастерской Детства. С 8:00 до 18:30 каждый день.

Юные покорители космоса узнают, как появилась Земля и в чём её тайны, побывают в планетарии, на космической вечеринке и презентации планет.

Возрастная категория 7+

Необходима предварительная запись по телефону.

8 (964) 166 33 00

Ул. Скворцова-Степанова, д. 85, 1-й этаж

27 марта

Интерактивная творческая мастерская для мальчиков «Папа может» в Доме Радуги.

В 19:00 пап и сыновей приглашают мастерить и творить. Мастерам предложат молотки, отвёртки, пассатижи, клещи и прочие инструменты.

Возрастная категория 5 - 11 лет.

Необходимо записаться по телефону

8-905-603-13-09 и 8-915-717-31-03 (Vaiber и Whatsapp)

Ул. Скворцова-Степанова, д. 38

28 марта

Экскурсия в фонды Тверской областной картинной галереи: посещение сокровищницы музея и реставрационной мастерской. Сбор группы в 10:50 в вестибюле. Продолжительность - 2 часа.

Цена билета: 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись по телефону.

8 (4822) 39-80-35

Ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1

***

Центр детского и семейного чтения имени Пушкина: Встреча с московским детским писателем Игорем Жуковым в рамках Недели детской и юношеской книги. Начало в 14.00.

Вход свободный.

8 (4822) 34-48-11

Ул. Советская, 64

29 марта

Тематические экскурсии в рамках проекта «Открытые мастерские» в Тверском императорском дворце. В 18:00 две экскурсии: «Реставрация масляной живописи» и «Реставрация темперной живописи».

Возрастная категория 12+

Стоимость билета на каждую экскурсию 300 руб.

Предварительная запись по телефону.

8 (4822) 34-62-43

Ул. Советская, 3

***

В 18.30 в Тверском государственном театре кукол в рамках культурной акции «Ночь в театре» состоится творческая встреча с артистами театра, которые раскроют многие секреты работы с куклами. В программе - показ спектакля по мотивам японского эпоса «Журавлиные перья».

Цена билета - 300 руб.

Возрастная категория 6+

8 (4822) 58-32-30

Пр-т Победы, 9

30 марта

Семейная суббота, Тверской областной Дом народного творчества, 11:30.

В программе: детская мини-дискотека с любимыми героями, мастер-класс «Оригинальные техники рисования».

Стоимость - 50 рублей.

8 (4822) 35-75-34

Ул. Советская, 42.

***

В 14:00 в книжном магазине «Абракнигабра» встреча с Екатериной Соболь - известной писательницей, автором популярных фэнтези-циклов «Дарители» и «Анима».

Вход свободный.

8 (4822) 63-04-39

Ул. Желябова, 28

31 марта

В 12:00 в книжном магазине «Абракнигабра» - мастер-класс «Основы предметного скетчинга», современного и простого стиля рисования.

Возрастная категория 9+

Вход свободный.

Необходима запись по телефону 8 920 687 53 12.

8 (4822) 63-04-39

Ул. Желябова, 28

Каждый день школьных каникул, кроме понедельника:

спектакли в Тверском театре кукол. Начало спектаклей в 10:30, 11:00, 13:00, 17:00, 18:30. Цена билетов от 300 до 400 рублей. Возрастные категории 0+ и 6+.

Театральная касса работает каждый день, кроме понедельника:

в будни - с 10:00 до 16:00,

в выходные - с 10:00 до 14:00.

8 (4822) 58-32-30

Пр-т Победы, дом 9

ИСТОЧНИК KP.RU

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