Как детям провести короткие весенние каникулы в Твери с пользой
Ура! Каникулы! С понедельника, 25 марта, на целую неделю тверские школьники смогут забросить учебники и тетрадки. Официально каникулы для тех, кто учится по четвертям, начнутся с 25 марта и продлятся до 31 марта. Но некоторые школы отправят школьников отдыхать с 23-го числа. Куда пойти и чем заняться в дни весенних каникул, подскажет «КП»-Тверь».
С 22 по 31 марта
Неделя детской и юношеской книги «Из книги – в мир театра!» в библиотеке имени Герцена. В дни весенних каникул ребят ждут познавательные мероприятия, посвящённые театру и театральному искусству, а также обзоры книг, журналов и интереснейшие мастер-классы.
Каждый день в 12:00.
Вход свободный. Возрастная категория 6+
8 (4822) 63-02-84
Тверской пр-т, 5
23 марта
Тверской ТЮЗ представляет премьеру: спектакль для семейного зрителя «Басни», сценическая фантазия для пяти масок, двух шаров и стаи диодов.
В 12:00 и 15:00.
Цена билетов от 300 до 500 рублей. Возрастная категория 6+
8 (4822) 34-97-03
Ул. Советская, 32.
***
В 14:00 детский клуб «Твой мир» приглашает на мастер-класс по созданию украшений в технике «Канзаши».
Стоимость 300 руб. (все материалы предоставляются).
Необходимо предварительно записаться по телефону 8-952-092-15-55.
50 лет Октября, д. 20, 2-й эт.
***
Выставка «Фототехника XX века» в Детском музейном центре ТГОМ.
В 11:00 мастер-класс «Тайны красной комнаты» (аналоговая печать ч/б фотографий).
В 15:00 – экскурсии по выставке.
Цена билетов:
Взрослые - 100 руб., студенты и пенсионеры - 60 руб.
Дети до 16 лет - бесплатно.
8 (4822) 45-71-76
Ул. Советская, д. 3а
***
Детский праздник «Волшебный парк Джун» в кинотеатре Silver Cinema. В 12:00 - весёлые игры с аниматорами, конкурсы с ценными призами и многое другое.
Вход свободный.
(4822) 533-555
ТРЦ «Рубин», пр-т Калинина, д. 15, стр. 1
23 и 24 марта
Массовые катания на коньках на крытой ледовой арене СК «Юбилейный».
С 17:00 до 18:00 и с 19:30 до 20:30
Взрослые - 150 рублей, дети - 80 рублей.
Прокат коньков - 60 рублей и залог - 2 000 рублей или документ, удостоверяющий личность.
Скидка 50% многодетным семьям и инвалидам I, II и III групп (при наличии подтверждающего документа).
8 (4822) 42-10-10
Краснофлотская наб., 3
24 марта
В 12:00 - семейная творческая встреча, Дворец культуры «Синтетик».
Живая музыка в исполнении лауреата фестивалей бардовской песни Алексея Васюкова (г. Брянск), а также зажигательные танцы и игры.
Вход свободный.
8 (4822) 53-20-86
Пос. Химинститута, ДК «Синтетик»
***
Дворец культуры «Затверецкий»:
14:30 - демонстрация мультфильма «Ральф против интернета»
Возрастная категория 6+
Вход свободный.
Ул. Академика Туполева, д. 105
8 (4822) 52-87-90,
8 (4822) 70-90-16
С 25 по 29 марта
Космические каникулы от Мастерской Детства. С 8:00 до 18:30 каждый день.
Юные покорители космоса узнают, как появилась Земля и в чём её тайны, побывают в планетарии, на космической вечеринке и презентации планет.
Возрастная категория 7+
Необходима предварительная запись по телефону.
8 (964) 166 33 00
Ул. Скворцова-Степанова, д. 85, 1-й этаж
27 марта
Интерактивная творческая мастерская для мальчиков «Папа может» в Доме Радуги.
В 19:00 пап и сыновей приглашают мастерить и творить. Мастерам предложат молотки, отвёртки, пассатижи, клещи и прочие инструменты.
Возрастная категория 5 - 11 лет.
Необходимо записаться по телефону
8-905-603-13-09 и 8-915-717-31-03 (Vaiber и Whatsapp)
Ул. Скворцова-Степанова, д. 38
28 марта
Экскурсия в фонды Тверской областной картинной галереи: посещение сокровищницы музея и реставрационной мастерской. Сбор группы в 10:50 в вестибюле. Продолжительность - 2 часа.
Цена билета: 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Предварительная запись по телефону.
8 (4822) 39-80-35
Ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1
***
Центр детского и семейного чтения имени Пушкина: Встреча с московским детским писателем Игорем Жуковым в рамках Недели детской и юношеской книги. Начало в 14.00.
Вход свободный.
8 (4822) 34-48-11
Ул. Советская, 64
29 марта
Тематические экскурсии в рамках проекта «Открытые мастерские» в Тверском императорском дворце. В 18:00 две экскурсии: «Реставрация масляной живописи» и «Реставрация темперной живописи».
Возрастная категория 12+
Стоимость билета на каждую экскурсию 300 руб.
Предварительная запись по телефону.
8 (4822) 34-62-43
Ул. Советская, 3
***
В 18.30 в Тверском государственном театре кукол в рамках культурной акции «Ночь в театре» состоится творческая встреча с артистами театра, которые раскроют многие секреты работы с куклами. В программе - показ спектакля по мотивам японского эпоса «Журавлиные перья».
Цена билета - 300 руб.
Возрастная категория 6+
8 (4822) 58-32-30
Пр-т Победы, 9
30 марта
Семейная суббота, Тверской областной Дом народного творчества, 11:30.
В программе: детская мини-дискотека с любимыми героями, мастер-класс «Оригинальные техники рисования».
Стоимость - 50 рублей.
8 (4822) 35-75-34
Ул. Советская, 42.
***
В 14:00 в книжном магазине «Абракнигабра» встреча с Екатериной Соболь - известной писательницей, автором популярных фэнтези-циклов «Дарители» и «Анима».
Вход свободный.
8 (4822) 63-04-39
Ул. Желябова, 28
31 марта
В 12:00 в книжном магазине «Абракнигабра» - мастер-класс «Основы предметного скетчинга», современного и простого стиля рисования.
Возрастная категория 9+
Вход свободный.
Необходима запись по телефону 8 920 687 53 12.
8 (4822) 63-04-39
Ул. Желябова, 28
Каждый день школьных каникул, кроме понедельника:
спектакли в Тверском театре кукол. Начало спектаклей в 10:30, 11:00, 13:00, 17:00, 18:30. Цена билетов от 300 до 400 рублей. Возрастные категории 0+ и 6+.
Театральная касса работает каждый день, кроме понедельника:
в будни - с 10:00 до 16:00,
в выходные - с 10:00 до 14:00.
8 (4822) 58-32-30
Пр-т Победы, дом 9
ИСТОЧНИК KP.RU
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