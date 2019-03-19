О пользе профилактики: в 80% случаев инсульт или инфаркт можно предотвратить

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эти заболевания - основная причина смертности в мире. Однако в 80% случаев их развитие можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни и следовать рекомендациям специалистов. Вместе с директором Тверского филиала ООО «АльфаСтрахование - ОМС» Жанной Александровной Каргиновой разбираемся, как вовремя «поймать» заболевание и на какую помощь рассчитывать, если диагноз уже поставлен.

Как сохранить сердце и сосуды здоровыми?

Основные причины развития ССЗ кроются в образе жизни человека. Это может быть:

• курение;

• неправильное питание;

• недостаточная физическая активность;

• избыточный вес;

• злоупотребление алкоголем.

Врачи рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты: сократить количество жирной, мучной и сладкой пищи, есть больше овощей, зелени, фруктов, не забывать про полезные жиры - орехи, рыбу. Норма физической активности для взрослых - не менее 2,5 часов умеренных нагрузок в неделю. Для этого не обязательно совершать подвиги в спортзале: подойдут быстрая ходьба, танцы, уборка или подвижные игры с детьми. Но если вы хотите получать максимальную пользу для здоровья, тогда стоит посвящать физической активности до 5 часов в неделю или комбинировать ее с высокоинтенсивными нагрузками: бегом, ездой на велосипеде, плаванием, спортивными играми.

Многие люди, решив «взяться за свое здоровье», делают это слишком радикально. Полностью отказаться от всех вредных привычек за один день не получится - это будет сильный стресс, и вас просто не хватит надолго. Лучше использовать тактику небольших шагов: с каждым днем привносить в свой распорядок дня что-то новое. Начните делать зарядку или прогуляйтесь по дороге домой. Выпейте чай без десерта, а вместо макарон съешьте на обед салат из свежих овощей. Забота о здоровье - это марафонская дистанция, а не спринт.

Легче предупредить, чем лечить

Даже если вы сторонник здорового образа жизни, необходимо периодически показываться врачу. Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров, своевременное обращение к специалисту при появлении тревожных симптомов помогают предупредить развитие заболеваний.

«С 2013 года в России проводится всеобщая диспансеризация населения по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), ее можно пройти бесплатно один раз в три года. Напомнить о диспансеризации - задача страховой медицинской организации, - отмечает эксперт. - Если вы не уверены, что можете пройти диспансеризацию в этом году, позвоните страховому представителю».

Во многом благодаря профилактике количество смертей от ССЗ в последнее десятилетие планомерно снижается. По оценкам ВОЗ, в 80% случаев развитие преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить. В рамках диспансеризации вас проверят на наличие основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний:

• измерят артериальное давление;

• установят, есть ли избыток массы тела;

• исследуют уровень общего холестерина и глюкозы в крови;

• определят суммарный сердечно-сосудистый риск;

• сделают электрокардиограмму.

Если по итогам обследования будет выявлен высокий или очень высокий сердечно-сосудистый риск, пациента направят на дополнительное обследование и, как вариант, диспансерное наблюдение.

Что делать, если проблемы с сердцем и сосудами уже есть?

Если у вас имеется сердечно-сосудистая патология, по программе обязательного медицинского страхования вы имеете право бесплатно получить ряд медицинских услуг. Например, в экстренных случаях вас бесплатно госпитализируют и проведут хирургическое вмешательство по показаниям; также вам могут бесплатно установить кардиостимулятор (при наличии показаний). Пациентам после инсульта полагается программа медицинской реабилитации.

«Чтобы уточнить полный перечень гарантий, предоставляемых жителям конкретного региона в рамках ОМС в 2019 году, можно обратиться в страховую медицинскую организацию по телефону горячей линии. Страховые представители проконсультируют вас по вопросам оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также помогут урегулировать сложные ситуации во взаимодействии с медучреждением», - рассказывает Жанна Александровна.

Если вы получали полис в «АльфаСтрахование - ОМС» и вам нужна консультация, звоните по телефону горячей линии: 8 (800) 555-10-01. Если полиса пока нет, оформите заявку на сайте компании alfastrahoms.ru, по телефону горячей линии или обратитесь в один из пунктов выдачи полисов, действующих в Тверской области. Определенные категории граждан могут заказать доставку полиса.

«АльфаСтрахование - ОМС»

ООО «АльфаСтрахование - ОМС». Лицензия OС № 0193-01 от 03.08.2017 г. в сфере обязательного медицинского страхования выдана ЦБ РФ бессрочно.