2019-03-19T13:49:14+03:00
Общество

Калининская АЭС подтвердила соответствие системы экологического менеджмента международному и национальному стандартам

Система экологического менеджмента (СЭМ) Калининской АЭС соответствует требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международного стандарта ИСО 14001:2015.
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Система экологического менеджмента Калининской АЭС соответствует требованиям национального стандарта РФСистема экологического менеджмента Калининской АЭС соответствует требованиям национального стандарта РФ
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Сергей БОЙКО

Об этом заявила представитель международного органа по сертификации ООО ССУ «ДЭКУЭС» Татьяна Рачкова в ходе инспекционного аудита СЭМ, который проходил на Калининской АЭС с 11 по 14 марта.

В ходе проверки эксперты провели анализ функционирования СЭМ, оценили выполнение требований органов сертификации, изучили документацию в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, совершили обход ряда цехов и производственных помещений, проверили знания персонала в области экологической политики предприятия.

Напомним, что система экологического менеджмента внедрена на Калининской АЭС в 2011 году. В 2018 г. атомная станция успешно прошла ресертификационный аудит на соответствие требованиям новой версии национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международного стандарта ИСО 14001:2015.

По словам руководителя аудита Татьяны Рачковой, сертификаты соответствия СЭМ выдаются сроком на три года, при этом обязательным условием их действия является ежегодный инспекционный контроль с целью разработки рекомендаций по возможным направлениям совершенствования системы.

«В ходе инспекции несоответствий не выявлено. Система экологического менеджмента Калининской АЭС функционирует в соответствии с предъявляемыми требованиями экологической безопасности. Руководство станции и ее персонал нацелены на непрерывное улучшение деятельности в этом направлении», - подчеркнула Татьяна Рачкова.

Также члены комиссии отметили высокий уровень квалификации, опыта и знаний сотрудников атомной станции, положительно оценили систему подготовки персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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