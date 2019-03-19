Калининская АЭС подтвердила соответствие системы экологического менеджмента международному и национальному стандартам

Сергей БОЙКО

Об этом заявила представитель международного органа по сертификации ООО ССУ «ДЭКУЭС» Татьяна Рачкова в ходе инспекционного аудита СЭМ, который проходил на Калининской АЭС с 11 по 14 марта.

В ходе проверки эксперты провели анализ функционирования СЭМ, оценили выполнение требований органов сертификации, изучили документацию в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, совершили обход ряда цехов и производственных помещений, проверили знания персонала в области экологической политики предприятия.

Напомним, что система экологического менеджмента внедрена на Калининской АЭС в 2011 году. В 2018 г. атомная станция успешно прошла ресертификационный аудит на соответствие требованиям новой версии национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международного стандарта ИСО 14001:2015.

По словам руководителя аудита Татьяны Рачковой, сертификаты соответствия СЭМ выдаются сроком на три года, при этом обязательным условием их действия является ежегодный инспекционный контроль с целью разработки рекомендаций по возможным направлениям совершенствования системы.

«В ходе инспекции несоответствий не выявлено. Система экологического менеджмента Калининской АЭС функционирует в соответствии с предъявляемыми требованиями экологической безопасности. Руководство станции и ее персонал нацелены на непрерывное улучшение деятельности в этом направлении», - подчеркнула Татьяна Рачкова.

Также члены комиссии отметили высокий уровень квалификации, опыта и знаний сотрудников атомной станции, положительно оценили систему подготовки персонала.