2019-03-19T17:23:25+03:00
Спорт

Два хоккеиста из Твери получают в КХЛ по 35 000 000 рублей

Один из них продолжает борьбу за Кубок Гагарина
Альберт БОЙКОВ
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Александр Кутузов и Роман Любимов получают вдвоем 70 млн рублей Фото: www.khl.ruАлександр Кутузов и Роман Любимов получают вдвоем 70 млн рублей Фото: www.khl.ru
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В настоящее время в КХЛ играют пять уроженцев Твери (Калинина). Это защитники Артём Волков («Динамо»), Александр Кутузов («Локомотив»), Евгений Рясенский («Трактор»), а также нападающие Роман Любимов («Металлург») и Денис Кокарев («Витязь»).

В издании «Спорт-Экспресс» посчитали, сколько зарабатывают сильнейшие хоккеисты КХЛ. При составлении рейтинга журналисты использовали инсайдерскую информацию, которая недоступна широкому кругу людей. Дело в том, что в отличие от той же НХЛ, где зарплаты игроков известны, в отечественном чемпионате клубы не придают широкой огласке информацию подобного характера.

Зарплаты игроков были посчитаны по базовой части без учёта бонусов.

Из пяти хоккеистов - уроженцев Верхневолжья - в рейтинг попали только нападающий Роман Любимов и защитник Александр Кутузов. По информации редакции, оба спортсмена получают по 35 млн рублей в год без учёта бонусов и премиальных.

Заметим, что Любимов вместе с «Металлургом» уже завершил сезон. В первом раунде плей-офф «металлурги» со счётом серии 2:4 проиграли «Салавату-Юлаеву». В 62 матчах регулярного чемпионата нападающий забил 13 шайб и отдал 8 голевых передач. Что касается плей-офф, то в нём он и вовсе ничего не забил, но дважды ассистировал партнёрам.

У Кутузова плей-офф складывается лучше. В первом раунде «Локомотив» со счётом 4:2 одолел ХК «Сочи» и теперь сражается с питерским СКА. Пока в серии со счетом 2:1 ведёт команда из Северной столицы. В 41 матче чемпионата Александр забил одну шайбу и отдал восемь голевых передач, а в семи играх плэй-офф результативными действиями пока не отметился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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