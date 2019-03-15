2019-03-15T15:37:31+03:00
Общество

Пилотное тестирование нового формата ЕГЭ в Твери: шпионские технологии и полная секретность

В регионе апробировали систему передачи экзаменационных материалов по закрытым интернет-каналам
Виктория ТУШКОВА
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В кабинете 0006 словно агенты 006 члены государственной экзаменационной комиссии расшифровывали задания ЕГЭ.В кабинете 0006 словно агенты 006 члены государственной экзаменационной комиссии расшифровывали задания ЕГЭ.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Тестирование новой технологии доставки экзаменационных материалов для единого госэкзамена проходило в пятницу, 15 марта. Тверская область - один из восьми регионов, где впервые будет проведён ЕГЭ в новом формате. На выпускниках это никак не отразится - нововведение касается доставки материалов для экзамена, которая станет, как уверяют организаторы, более быстрой, удобной и защищённой от утечек информации.

Чтобы удостовериться в надёжности технологии, «КП»-Тверь» побывала в тверской средней школе № 53.

- Экзаменационные материалы поступают в пункты проведения экзамена за две недели, но они никому не доступны. Чтобы их получить и распечатать, необходим ключ, - рассказала журналистам консультант Министерства образования Тверской области Наталья Тарасова. - Доступ к ключу открывается в строго определённое время, заранее его скачать невозможно.

Технически электронный ключ, который скачивают по закрытому интернет-каналу непосредственно перед экзаменом, - это дешифратор. Записанный на электронный носитель ключ член Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) несёт на станцию авторизации - это компьютер, в памяти которого уже хранятся заранее полученные, но зашифрованные задания ЕГЭ.

На каждой станции авторизации в каждом кабинете, где проводится экзамен, материалы расшифровываются отдельно. На дешифровку заданий требуется меньше минуты: член ГЭК загружает ключ и вводит пароль, который никому нельзя видеть. Этот пароль получают только уполномоченные члены ГЭК, которые должны запомнить его наизусть, нигде не записывать и никому не рассекречивать.

Член ГЭК Наталья Павлова готовится ввести секретный пароль к дешифратору. Фото: Виктория ТУШКОВА

Член ГЭК Наталья Павлова готовится ввести секретный пароль к дешифратору.Фото: Виктория ТУШКОВА

Благодаря таким «шпионским» технологиям обеспечивается полная секретность: заранее содержание билетов не может стать известным никому, ведь программа разрешает скачивать ключ-дешифратор в строго определённое время. Знание пароля для дешифровки строго определённым кругом людей гарантирует то, что после экзамена материалы не просочатся в сеть.

Распечатка экзаменационных материалов также становится возможной в точный час. Времени между дешифровкой и распечаткой хватит, чтобы напомнить школьникам основные организационные моменты и правила проведения экзамена.

Будущие выпускники во время апробации новой технологии сдавали полноценный экзамен по профильной математике. Конечно, без этого можно было и обойтись, но такая тренировка школьникам нужна, считает директор тверской школы № 53 Лариса Зверькова.

- Выпускники знакомятся с пунктом приёма экзамена, ведь ЕГЭ всегда сдаётся не в своей школе. Когда они вернутся сюда, чтобы сдать настоящий экзамен, им всё уже будет знакомо, они будут себя чувствовать увереннее, - убеждена Лариса Константиновна. - Стрессовость ситуации сводится к минимуму, а это важно для морального самочувствия ребят и, конечно, успешности сдачи экзамена.

Итоги пробного ЕГЭ влиять ни на что не будут, даже в том случае, если «пробник» школьники напишут лучше настоящего экзамена. Испытания, решающие судьбу их будущего образования, стартуют 27 мая, в этот день открывается основной экзаменационный период. Досрочно ЕГЭ в этом году можно начать сдавать с 20 марта.

Наталья Тарасова (слева) и Лариса Зверькова тестированием новой системы остались довольны. Фото: Виктория ТУШКОВА

Наталья Тарасова (слева) и Лариса Зверькова тестированием новой системы остались довольны.Фото: Виктория ТУШКОВА

Для одиннадцатиклассников в процедуре экзамена ничего не изменилось. Фото: Виктория ТУШКОВА

Для одиннадцатиклассников в процедуре экзамена ничего не изменилось.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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