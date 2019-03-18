Студент из Твери вошёл в число лучших молодых робототехников страны

В конце феврале в Дальневосточном университете прошёл финал Всероссийской олимпиады по робототехнике «Я – профессионал». Одним из участников олимпиады был магистрант Тверского государственного технического университета Олег Сильченко. Так в одном из заданий 18 участникам в течение 48 часов необходимо было запрограммировать роботизированную руку. Звучит, конечно, фантастически, но ребята с поставленной задачей справились, пусть и с разной степенью успеха. «КП»-Тверь» связалась с Олегом и расспросила о финале Всероссийской олимпиады и пути к нему.

Чтобы попасть в число 18 лучших молодых робототехников страны, Олегу Сильченко пришлось преодолеть отборочный этап, в котором принимали участие около 4 600 учащихся и молодых выпускников вузов России и стран СНГ.

Сам финал был разбит на два подэтапа. На первом, который проходил в Санкт-Петербурге, перед Олегом стояла задача запрограммировать робота, чтобы он, играя в бильярд, за максимально короткое время закатил в лузы все шары, причём все события разворачивались в виртуальной среде. Моделирование с помощью такого подхода используется в мехатронике, электрической, химической и других инженерных областях в качестве стандартного процесса разработки.

Для прохождения второго этапа участники отправились во Владивосток, в Дальневосточный федеральный университет.

- Основная суть задания была оживить робота: запрограммировать его на отслеживание траектории мячика и в конечном счёте отбить его. Здесь нужно было с помощью математических формул и вычислений предсказать, где будет находиться мячик. Это необходимо, чтобы заранее направить ракетку робота на отбитие мячика, - рассказывает Олег Сильченко.

Магистрант добавляет, что выполнить подобную работу за 48 часов очень сложно, из-за того что уже на предварительном этапе нужно четко понимать, как реализовывать поставленную задачу.

- Сначала разбирались с теорией работы и с математикой, как робот двигается в проекции по осям. Для многих было в новинку использование другой операционной системы, системы динамического моделирования, среды разработки программного кода, самого языка программирования. Очень многое зависело от удачи: насколько точно камера робота определит полёт мячика, как написанный код это все обработает и задаст управляющее воздействие на робота, - продолжает Олег.

По мнению финалиста, ему очень повезло в том, что удалось пройти квалификацию (проверку работы кода на реальном роботе) и бороться среди 18 лучших. Что касается итоговых результатов олимпиады, то они станут известны ближе к концу марта.

- На этой олимпиаде я принял участие в семи направлениях, по пяти прошёл отборочные туры. Кроме робототехники удалось хорошо себя показать в бизнес-информатике. В прошлом году я стал призёром по направлению информационная и кибербезопасность, - подводит черту Олег Сильченко.

Кстати, для студента ТГТУ это далеко не первый масштабный проект и, видимо, не последний.