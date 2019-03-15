Чиновники не разрешают рекламироваться единственной в Тверской области парикмахерской, где стригут инвалидов бесплатно

Доброта и бескорыстность - пожалуй, эти два качества не так часто встречаются в повседневной жизни. Тем более когда искренняя помощь никоим образом не афишируется.

О единственной благотворительной парикмахерской Твери я узнала случайно, когда нам позвонили в редакцию и спросили её адрес. Так я оказалась в гостях у хозяйки салона Марины Леонович.

Новый дом в микрорайоне «Южный». С улицы яркая расписная вывеска "Империя красоты" . Поначалу и не подумаешь, что здесь помогают пожилым, а инвалидов-колясочников и вовсе обслуживают бесплатно. Но стоит войти в дверь, как замечаешь сборный пандус, а слева на стене - целую галерею благодарностей и фотографий, сделанных в домах престарелых, в интернатах, домах ребенка. Абсолютно разных людей и по виду, и по возрасту на фото объединяет одно - они счастливы.

Вот на фото бабушке красят брови, а вот дедушке делают аккуратную стрижку, на третьей дети обнимают своих, уже ставших друзьями парикмахеров и стилистов.

Марина Леонович и ее помощница Любовь ФилимоноваФото: Ирина ТАРАСОВА

САРАФАННОЕ РАДИО

Сегодня в парикмахерской трудятся 15 волонтеров. Работают в две смены. Одна смена - стационарно. Вторая выезжает каждый день то в детский дом, то в дом престарелых. В тот день, когда я пришла в гости, команда собиралась поехать на дом к инвалидам.

- Есть у нас там такой дедушка замечательный, дядя Вася, ему 90 лет. Мы с него вообще денег не берём. Он всегда всё про себя рассказывает: что у него есть дети, а он живёт здесь, потому что никому не нужен. Ну как можно после таких слов хоть что-то брать? - рассказывает Марина, и я вижу, что она ищет понимания в моих глазах.

Я понимаю, но удивляюсь.

В сегодняшних реалиях это какое-то странное и очень непривычное отношение к людям. Непривычное по-хорошему. Пожилым в этой парикмахерской всегда делают комплименты - скидки или красивые бонусы. И это не разовые акции, здесь это норма и так работают каждый день. И на этот раз в креслах вижу бабушек.

- Я сюда уж несколько лет хожу, - поправляя модельную стрижку, делится со мной Ирина Андреевна Миронова. - И живу близко, и девочки тут такие молодцы.

В соседнем кресле Нина Васильевна Слюндина. Бабушке тоже наводят красоту.

- Я тоже привыкла сюда ходить и больше никуда не хочу. Дешевле намного и относятся тепло. А что ещё нам надо?

А вот инвалидов-колясочников здесь действительно полностью обслуживают бесплатно. И даже сетуют, что не все люди в городе в курсе о такой возможности. А как рассказать об этом, не знают.

- Раньше мы, как только увидим машину со знаками, что там инвалид или как кто-то на коляске едет, бежим за ними, кричим, что у нас можно подстричься бесплатно. Со временем начало работать сарафанное радио, но охваченными остаются далеко не все, - сетует Марина Леонович. - Тогда мы решили сделать внешний плакат, но администрация города до сих пор не дала нам разрешение. Причину мы не знаем, даже адвоката подключали решить все вопросы. Но пока ничего: плакат готов, а разрешение так нами и не получено.

Вывеска у салона есть, а вот информацию о бесплатных услугах для инвалидом на фасаде разместить почему-то не разрешаютФото: Ирина ТАРАСОВА

ВСЁ ИЗ ДЕТСТВА

Для Марины подобное отношение в работе - это уже смысл жизни. По её словам, трудится так она уже 20 лет.

- Зачем вам все это? Это же лишние проблемы, сложности... - искренне спрашиваю у хозяйки салона.

- Многие тоже не понимают… - улыбается она. - Кто-то даже говорит, что нам это выгодно, потому что мы не платим налоги. Но это не так. Налоги мы платим, мы же работаем как и стационарная парикмахерская тоже, иначе заниматься благотворительностью не смогли бы... Просто так сложилось, что я не могу пройти мимо тех, кому нужна помощь. Началось всё с детства ещё. Помню, мама послала меня, тогда ещё маленькую девочку, в магазин и дала деньги. Я иду и вижу, как дети кошку мучают, проволоку на неё наматывают. Я эту кошку и выкупила: отдала тогда все деньги, что мама дала. Потом эту кошечку искалеченную лечила, но она всё равно умерла. Слёз было много. После этого я стала по округе всех бездомных кошек собирать, а затем селила их в свой сарай. 30 кошек у меня так жили. Кормила их, заботилась. Когда однажды папа открыл этот сарай, то после шока лишь развел руками: «Что делать? Такая у нас ненормальная дочь».

Сегодня у меня дома живут пять своих животных, а в деревне на улице для них будку построили, где ещё живут прибившиеся собака и кошка, тоже полностью на моем обеспечении. Поэтому такое отношение и к людям, и к животным - это образ жизни. По-другому просто не умею.

Марину Леонович - Мы едем к людям, и они счастливы. Как это можно променять на обычную жизнь? Фото: из архива Марины Леонович

МУЖ ПОНЯЛ

Марина, которая, кстати, по образованию медицинский работник, признаётся, что ей повезло с мужем. Он её понимает. Тоже с ней лечит кошек, раздаёт бездомных животных по знакомым. А когда четыре года назад Марина попросила его продать квартиру в городе, переехать в деревню в небольшой домик, а на вырученные деньги купить помещение под парикмахерскую, то он пошёл ей навстречу.

Заметив на моём лице искреннее удивление, Марина тут же уточняет.

- Вы не думайте, это не я удивительный человек, это муж и мой замечательный коллектив. Все девочки на это пошли. Они молодые, у них по двое детей, ипотеки. А они работают бесплатно.

- Неужели не жалеете, что теперь нет в городе квартиры?

- Нет, потому что я не умею жить по-другому. Вот мы едем к людям, и они счастливы. Они живут в печальных условиях, но при этом живут полной жизнью, улыбаются, даже влюбляются, хотя так многого лишены. А когда приезжаем мы, они говорят, что ждут нас всегда как родных. Как это всё можно променять на обычную жизнь?

- Как думаете, добрых людей становится больше? - уже в дверях спрашиваю Марину.

- Они всегда были, - поправляет она меня.

И мне нечего возразить...

На стенах коридора парикмахерской - фотографии и благодарности от воспитанников детдомов и подопечных домов престарелыхФото: Ирина ТАРАСОВА