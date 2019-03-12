2019-03-12T12:12:38+03:00
Общество

Награда «Инженер года» – повод для гордости

Ценность Всероссийского конкурса «Инженер года» определяется не только номинациями – охватом промышленных областей.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Ведущий инженер ТЦ-2 Антон ПискаревВедущий инженер ТЦ-2 Антон Пискарев
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Важно, что в престижном состязании могут принимать участие начинающие специалисты, которым еще предстоит постигнуть инженерную науку. И, тем не менее, молодые инженеры России находят решения, повышающие эффективность процессов. Благодаря своему техническому творчеству они становятся частью инженерной элиты страны. В команде таких талантливых и целеустремленных инженеров – ежегодно и работники Калининской АЭС.

На конкурсе «Инженер года-2018» Антон Пискарев, ведущий инженер турбинного цеха-2, был представлен в номинации «Инженерное искусство молодых» с проектами по модернизации системы регулирования и защиты турбины К-1000-60/3000 (САРиЗ) блоков № 3 и № 4 КАЭС, разработке комплекса мероприятий по повышению эффективности эксплуатации огнестойкой жидкости в маслосистемах энергоблоков, модернизации турбины, а также с другими техническими решениями и разработками. Данные проекты и разработки влияют на устойчивую и надежную работу энергоблоков.

Антон Пискарев пришел работать на Калининскую АЭС в 2012 году. Молодой инженер – активный участник различных профессиональных конкурсов. Он победитель конкурса «Лучшее новшество 2014 года», а также конкурса научно-технических сообщений среди молодых работников атомной станции в 2017 и 2018 годах. А. Пискарев также вошел в число победителей конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли-2018». И это далеко не все достижения молодого специалиста Калининской АЭС.

Антон Пискарев, ведущий инженер ТЦ-2:

- Моя профессиональная деятельность связана с сопровождением эксплуатации и ремонта закрепленных технологических систем, разработкой и внедрением технических решений по модернизации и реконструкции оборудования. Вся работа направлена на повышение надежности эксплуатации энергоблоков. Во время ремонтов принимаю участие в проведении наладки и испытаний системы регулирования турбины и турбопитательных насосов (ТПН), виброналадочных работах на турбоагрегате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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