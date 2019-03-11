2019-03-11T12:38:34+03:00
Общество

Большое морское путешествие: Тверской цирк представляет новую весеннюю программу «Цирковая полундра»

8 марта в Тверском цирке состоялась премьера нового шоу «Цирковая полундра».
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Команда нового шоу "Цирковая полундра"Команда нового шоу "Цирковая полундра"Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Перед зрителями развернулась картина увлекательного представления, сочетающего в себе сплетение циркового и театрального искусства.

Программа насыщена зрелищными и сложными номерами. Зрители увидят воздушную гимнастику на ремнях и на трапеции, эквилибр на катушках, дрессированных кошек, собак и обезьян, мастеров смеха – клоунов, жонглеров, невероятных наездников на породистых лошадях, сенсационный номер, завоевавший множество наград в России, Франции, Италии и Монако «Встречные качели», канатоходцев с участием бурых медведей.

А заслуженный артист России Михаил Иванов продемонстрирует на арене номера, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса!

ЗВЕРИ-АКРОБАТЫ: КОШКИ НА САМОКАТЕ И ОБЕЗЬЯНЫ НА ХОДУЛЯХ

Вот на манеже появляется импровизированный «Кошкин дом», из которого по очереди выходят усатые артисты - каждый со своим уникальным номером. Кошки-эквилибристы дрессировщицы Ольги Воложаниной ходят на двух лапах, катаются на самокате, исполняют номер на шаре и даже устраивают файер-шоу, раскручивая подожженную с двух концов палку.

На брусьях будут быстры коты-эквилибристы Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

На брусьях будут быстры коты-эквилибристыФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Не отстают от грациозных котов и кошечек акробаты-обезьяны. Подопечные Михаила Воложанина и одновременно артисты по природе с легкостью жонглируют и даже умеют шагать по манежу на ходулях высотой с человеческий рост!

Обезьяна-акробат шагает на ходулях по манежу Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Обезьяна-акробат шагает на ходулях по манежуФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Дрессированные собачки Ирины и заслуженного артиста России Юрия Сосниных выполняют невероятные кувырки, сальто и делают стойку на одной лапе!

И СТАНЦУЮТ, И СПОЮТ, И НА ЧАЙНИКЕ СЫГРАЮТ

На протяжении всего представления обладатели золотого приза международного циркового фестиваля в Китае Анжелика и Сергей Клюевы будут веселить детей и взрослых. Этот клоунский дуэт уникален: юмор они мастерски совмещают с музыкальными талантами. Артисты сыграют на двух трубах одновременно, аккордеоне, устроят мини-рок-концерт на ударных, а еще удивят зрителей игрой на бутылках и даже на чайнике!

После премьерного представления клоун Сергей Клюев, кстати, наш земляк – тверичанин, в интервью «Комсомолке» раскрыл секрет своего успеха: «Вся моя программа делается на разножанровости: немного фокусов, немного музыки и лирики».

Музыкальный клоун Сергей Клюев Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Музыкальный клоун Сергей КлюевФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ВСЕ НА АБОРДАЖ!

Кульминацией программы по праву является аттракцион «Морские забавы» под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова.

Под гонг корабельного колокола, подаваемый бурым медведем в тельняшке, перед зрителями развернется картина увлекательного путешествия бортовой команды. Артисты-канатоходцы исполняют захватывающие дух номера: садятся на шпагат, ходят с закрытыми глазами, делают сальто, а еще съезжают на ведре по наклонному стальному канату. И даже член команды – медведь, который по своей природе должен бояться высоты, верхом на якоре катается на проволоке. Ну как тут повернется язык назвать его косолапым!

У матросов нет вопросов! Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

У матросов нет вопросов!Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Программа пройдёт в Тверском цирке с 8 марта по 14 апреля, более подробную информацию можно получить по телефону (4822) 32-14-29 и на сайте circus-tver.ru.

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Легкость и грация жонглеров на моноцикле Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Легкость и грация жонглеров на моноциклеФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Захватывающий дух номер "Встречные качели" Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Захватывающий дух номер "Встречные качели"Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Легкость исполнения номера с обручами Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Легкость исполнения номера с обручамиФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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