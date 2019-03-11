Большое морское путешествие: Тверской цирк представляет новую весеннюю программу «Цирковая полундра»
Перед зрителями развернулась картина увлекательного представления, сочетающего в себе сплетение циркового и театрального искусства.
Программа насыщена зрелищными и сложными номерами. Зрители увидят воздушную гимнастику на ремнях и на трапеции, эквилибр на катушках, дрессированных кошек, собак и обезьян, мастеров смеха – клоунов, жонглеров, невероятных наездников на породистых лошадях, сенсационный номер, завоевавший множество наград в России, Франции, Италии и Монако «Встречные качели», канатоходцев с участием бурых медведей.
А заслуженный артист России Михаил Иванов продемонстрирует на арене номера, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса!
ЗВЕРИ-АКРОБАТЫ: КОШКИ НА САМОКАТЕ И ОБЕЗЬЯНЫ НА ХОДУЛЯХ
Вот на манеже появляется импровизированный «Кошкин дом», из которого по очереди выходят усатые артисты - каждый со своим уникальным номером. Кошки-эквилибристы дрессировщицы Ольги Воложаниной ходят на двух лапах, катаются на самокате, исполняют номер на шаре и даже устраивают файер-шоу, раскручивая подожженную с двух концов палку.
На брусьях будут быстры коты-эквилибристыФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Не отстают от грациозных котов и кошечек акробаты-обезьяны. Подопечные Михаила Воложанина и одновременно артисты по природе с легкостью жонглируют и даже умеют шагать по манежу на ходулях высотой с человеческий рост!
Обезьяна-акробат шагает на ходулях по манежуФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Дрессированные собачки Ирины и заслуженного артиста России Юрия Сосниных выполняют невероятные кувырки, сальто и делают стойку на одной лапе!
И СТАНЦУЮТ, И СПОЮТ, И НА ЧАЙНИКЕ СЫГРАЮТ
На протяжении всего представления обладатели золотого приза международного циркового фестиваля в Китае Анжелика и Сергей Клюевы будут веселить детей и взрослых. Этот клоунский дуэт уникален: юмор они мастерски совмещают с музыкальными талантами. Артисты сыграют на двух трубах одновременно, аккордеоне, устроят мини-рок-концерт на ударных, а еще удивят зрителей игрой на бутылках и даже на чайнике!
После премьерного представления клоун Сергей Клюев, кстати, наш земляк – тверичанин, в интервью «Комсомолке» раскрыл секрет своего успеха: «Вся моя программа делается на разножанровости: немного фокусов, немного музыки и лирики».
Музыкальный клоун Сергей КлюевФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
ВСЕ НА АБОРДАЖ!
Кульминацией программы по праву является аттракцион «Морские забавы» под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова.
Под гонг корабельного колокола, подаваемый бурым медведем в тельняшке, перед зрителями развернется картина увлекательного путешествия бортовой команды. Артисты-канатоходцы исполняют захватывающие дух номера: садятся на шпагат, ходят с закрытыми глазами, делают сальто, а еще съезжают на ведре по наклонному стальному канату. И даже член команды – медведь, который по своей природе должен бояться высоты, верхом на якоре катается на проволоке. Ну как тут повернется язык назвать его косолапым!
У матросов нет вопросов!Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Программа пройдёт в Тверском цирке с 8 марта по 14 апреля, более подробную информацию можно получить по телефону (4822) 32-14-29 и на сайте circus-tver.ru.
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Легкость и грация жонглеров на моноциклеФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Захватывающий дух номер "Встречные качели"Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Легкость исполнения номера с обручамиФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU