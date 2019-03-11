До конца 2019 года почти семь тысяч водителей Тверской области обменяют права

В 2019 году ожидается резкий рост числа автолюбителей, которые будут менять водительские права. Эта тенденция берет свое начало с 1999 года, когда проходил массовый обмен обычных удостоверений на пластиковые карточки.

Потом был 2009 год (обмен через 10 лет), и вот грядет очередной ажиотаж. По предварительным подсчетам, менять права отправятся семь тысяч жителей Верхневолжья.

11 марта в здании Управления ГИБДД Тверской области прошла пресс-конференция, на которой собравшимся журналистам, среди которых были и автомобилисты, объяснили, как не попасть в пробку из людей.

- Если у вас подходит срок обмена водительского удостоверения, не откладывайте это на последний день, а лучше заранее спланируйте визит в Госавтоинспекцию, - начала диалог замначальника отдела УГИБДД по Тверской области Любовь Чернобаева.

Согласно букве закона, обменять права можно в любом подразделении ГИБДД независимо от места регистрации (прописки) гражданина. Для удобства автомобилистов во всех экзаменационных подразделениях Тверской области ведется прием граждан по предварительной записи, в том числе посредством единого портала государственных услуг.

Записавшийся через сайт госуслуг имеет ряд преимуществ. Во-первых, эти граждане обслуживаются в приоритетном порядке, во-вторых, им предоставляется скидка. Так, записавшись через портал, можно сэкономить 30% при оплате госпошлины и вместо 2000 рублей заплатить 1400. Однако для того, чтобы получить скидку, необходимо не только записаться через портал, но и рассчитаться.

- Изготовление и выдача водительского удостоверения проходит в день обращения. Никакого затягивания сроков не будет, - продолжает Любовь Чернобаева.

Кстати, обменять водительские права можно и обратившись в филиал одного из многофункциональных центров (МФЦ).

Чтобы поменять права, не надо ждать у моря погоды. Лучше прийти, например, за полгода до положенного срока. Сейчас законодательство позволяет это сделать.

При этом надо помнить о том, что, если человек приходит в Госавтоинспекцию с медицинской справкой, удостоверение выдается на 10 лет, а если без, то на срок действия предыдущих прав. То есть, если до истечения срока прав осталось три месяца, то на три месяца и получите новые.

- Неоплаченные штрафы не являются причиной для невыдачи документа. Сотрудник Госавтоинспекции может только рекомендовать оплатить задолженность, - поясняет Любовь Чернобаева.

Чтобы поменять водительское удостоверение, надо:

- пройти медкомиссию;

- записаться и оплатить госпошлину на портале госуслуг;

- к назначенному времени прийти в Госавтоинспекцию с паспортом, старыми правами, медсправкой.

Не помешает захватить с собой и квитанцию об оплате. По словам Любови Чернобаевой, государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах не всегда работает корректно.