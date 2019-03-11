Друг погибшего в потерпевшем крушение Boeing 737 парашютиста Сергея Вяликова: Он очень любил жизнь в её ярком проявлении

Кажется, Эфиопия и Тверь - две такие далекие точки, что не могут быть связаны никоим образом. Однако именно там волею случая или судьбы оказался 33-летний тверичанин Сергей Вяликов.

О том, что Сергей был на том злосчастном самолете, упавшем 10 марта практически сразу после взлёта у столицы Эфиопии, отказывались верить все его друзья. Даже когда понимали, что он действительно погиб, потребовалось время, чтобы можно было если не принять, то хотя бы осознать. Только после этого можно было говорить. И о Сергее. И о его любви к парашютному спорту. И о той самой поездке.

Один из его друзей и одноклубников по аэроклубу "Змеево", Искандар Сатыволдыев, после шокирующей новости попросил дать ему пять минут. Звоню чуть позже - он плачет.

- Простите меня за эмоции. Я сейчас возьму себя в руки (шумно выдыхает)... - Мы познакомились с Сергеем, когда я совершал свой первый прыжок на аэродроме Борки в 2014 году. Он на тот момент работал видеооператором. И именно благодаря ему я начал свою карьеру. Сережа умел мотивировать. Он делился со всеми своей энергетикой. Когда я садился с ним в самолет, всегда был уверен, что всё хорошо закончится. Один из самых первых прыжков я совершал с ним. С ним я совершил и свой юбилейный прыжок. У нас есть такая примета: каждый сотый прыжок нужно прыгать в пирамиде, чтобы человек, с которым вы в небе, открыл ваш купол. Мы не только на земле, но и на полетах очень тесно дружили и общались. Мой сотый прыжок я доверил ему, чтобы он раскрывал мой купол вручную... (Плачет.) Сергей вообще был тем человеком, кому доверяли абсолютно все парашютисты, начиная от укладки парашюта и заканчивая какими-то личными секретами.

- За что он любил парашютный спорт? Только этим увлекался или было что-то другое?

- Как личность Сергей был свободолюбивым. В парашютном спорте над тобой нет начальника, и он очень ценил это. Но свободным любил чувствовать себя не только в небе. Прыжки с парашютом действительно были смыслом его жизни. Но по пути на аэродром он компенсировал нехватку адреналина ездой на мотоциклах, зимой - на сноуборде. Он не был адреналинщиком как таковым, просто был очень активным и очень любил жизнь в её ярком проявлении. Сергей вёл максимально здоровый образ жизни, никогда не пил и не курил. Он был достойным примером того, каким должен быть мужчина.

Сергей любил свободу. И парашютный спорт давал это ощущение. Фото: с личной страницы Вконтакте Сергея Вяликова

- Сергей полетел работать в Кению. Это обычная практика для парашютистов и инструкторов?

- Зарубежные клубы очень нуждаются в наших инструкторах. У нас есть две программы. Первая – это ускоренное обучение, а вот вторая – «классика», программа ДОСААФ, созданная по советской методике. По ней необходимо освоить в том числе и физику, чтобы рассчитать возможности парашютов и точку приземления. Сергей был прекрасным специалистом, одним из лучших. Он всегда помогал советами по укладке, когда начинающим специалистам требовалась помощь.

На какой срок его позвали в Африку, не могу сказать, там ведь есть свои тонкости: виза и т.д. Но знаю точно, что, как инструктор и как тандем-инструктор (когда прыгают парой - Ред.), он получал очень много предложений от разных клубов, в том числе и от московских. У него было много контрактов, он был очень востребован. Все самое интересное только начиналось...

Сразу после разговора с нами Искандар написал на своей страничке: «Сергей, спасибо тебе за первую «пирамиду», за постоянные советы и поддержку. Ты был настоящим другом, пусть Всевышний тебя одарит самым лучшим из своего владения. Аминь! Брат по небу, ты в лучшем мире!»

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

На борту самолета B-737-800MAX с регистрационным номером ET-AVJ авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в кенийский Найроби, находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

Катастрофа произошла 10 марта в 8.44, через шесть минут после взлета Boeing из аэропорта Аддис-Абебы. Самолет упал менее чем в 40 км к юго-востоку от города.

На борту находились трое граждан России: московские блогеры Екатерина и Александр Поляковы и тверичанин Сергей Вяликов.

Друзья вспоминают, что Сергею любил жизнь и умел мотивировать абсолютно всех. Фото: с личной страницы Вконтакте Сергея Вяликова