2019-03-14T14:14:40+03:00
Общество

Тверь встречает без волненья свежий воздух потепленья

Однако об окончательном уходе зимы говорить пока рано
Альберт БОЙКОВ
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В выходные ожидается снегВ выходные ожидается снегФото: Василий ХОДАРЕВ
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Середина марта - это еще не повод избавляться от зимней одежды, однако положительные перемены становятся все ощутимее.

- В настоящее время Тверская область находится в передней части обширного северо-атлантического циклона и лишь на востоке региона хозяйничает антициклон. Весеннюю погоду в Верхневолжье принесли мощные южные потоки воздуха, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Что касается температуры воздуха, то до воскресенья, 17 марта, в дневные часы она будет колебаться от +2 до +4 градусов, а ночью вряд ли опустится ниже -3 градусов. Еще в пятницу и воскресенье с большой долей вероятности пройдет снег и дождь.

Со стартом новой рабочей недели может потеплеть уже до +6 градусов, а во вторник температура будет колебаться около +5. Температура в ночные часы вряд ли будет снижаться до заморозков.

Ветер сильных неудобств жителям Верхневолжья не доставит, разве что в понедельник его отдельные порывы будут достигать 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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