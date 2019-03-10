2019-03-11T00:12:32+03:00
Общество

Масленица по-тверски: Женщины тянули канат, руководили кулачными боями и обнимали медведя

Ирина ТАРАСОВА
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В Домотканово все было по-настоящему. Фото: Елена ВойткевичВ Домотканово все было по-настоящему. Фото: Елена Войткевич
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Пожалуй, Масленица и сегодня, когда о народных традициях узнают только из рассказов бабушек, а то и просто из интернета, остается самым разухабистым, самым ярким на импровизации действом. Что означает лишь одно – этот праздник по-прежнему любят, и он продолжает жить своей удивительной жизнью.

Взять хотя бы Масленицу, которая прошла в том году 10 марта в усадьбе Домотканово, что в 20 км от Твери. Вот уже какой год праздник в тех местах славится своей особой народностью: ни тебе румяных скоморохов, ни пестрых, наспех пошитых сарафанов и высоченных кокошников. Здесь все по-настоящему: древние обрядовые песни, витиеватые хороводы-змейки и ярмарочный балаган. Все в точности, как было не одно столетие назад…Наверное, именно поэтому Масленица в Домотканово собрала в этом году рекордное количество гостей.

Однако, современная жизнь все-таки и здесь внесла свои коррективы.

Только в этих местах женщины настолько отважны, что вот уже несколько лет рвутся тянуть канат наравне с сильным полом. А в этом году их решимость до того окрепла, что после исключительно «женского каната» бабоньки вздумали тягаться и с мужчинами. И что вы думаете? Пару раз даже их победили! Смеху было море!

Мужчины порывались помочь слабому полу, но они и сами справлялись неплохо. Фото: Елена Войткевич

Мужчины порывались помочь слабому полу, но они и сами справлялись неплохо. Фото: Елена Войткевич

- Да что канат! Тут еще порой именно женщины руководят кулачными боями и даже, страшно представить, «стенкой на стенку», - поделились завсегдатаи здешнего праздника.

В этом году, признаться, таких отважных воительниц, было не очень много. Зато погладить медведя (на богатство) и пообниматься с ним (чтоб замуж выйти) среди дам желающих было, хоть отбавляй!

Ну, и напоследок отдельной строкой про волшебство. Стоило девушкам из народного ансамбля запеть, как сильнейший снегопад, который грозил испортить праздник, тут же прекратился. А стоило в финале сжечь чучело Масленицы, как тут же ливанул самый, что ни на есть весенний дождь. Вот и не верь после этого в магию обрядовых песен и особую силу слабого сильного пола!

Дотронуться до медведя желающих было много. Фото: Елена Войткевич

Дотронуться до медведя желающих было много. Фото: Елена Войткевич

А обняться - еще больше. Фото: Елена Войткевич

А обняться - еще больше. Фото: Елена Войткевич

Весь праздник погода была отличная. А вот до и после - нет Фото: Ирина ТАРАСОВА

Весь праздник погода была отличная. А вот до и после - нетФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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