Участвовать в "Карапузах" приезжают семьями!Участвовать в "Карапузах" приезжают семьями!Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
2019-03-10T09:54:25+03:00
Общество

В Твери пройдет третий забег «Карапузов»

«Комсомолка» проводит веселые старты для самых маленьких тверичан
Алина ПЕТРОВА
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Мамы и папы, бабушки и дедушки малышей от 7 месяцев до 3 лет!

20 апреля в 10 часов «Комсомольская правда»-Тверь проводит третий ежегодный забег малышей «Карапузы, на старт!» Праздник проводится при поддержке администрации Твери и областного спорткомитета. Место состязания прежнее - волейбольный зал спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской. Если ваш карапуз прыгает, бегает, ползает- приходите и участвуйте!

Зарегистрироваться можно с 11 марта по 11 апреля 2019 года: отправляйте заявку на электронную почту karapuz@kptver.ru. Укажите ФИО ребенка, его возраст, ФИО родителей (важно, чтобы на момент проведения мероприятия – 20 апреля – ваши дети соответствовали указанным в условиях чемпионата возрастным категориям), контактные телефоны.

Все участники праздника получат грамоты. Победители – грамоты, медали и призы от партнеров.

Возрастные категории участников забега:

К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:

- I группа – мальчики-девочки 7-9 месяцев;

- II группа: мальчики-девочки 10-12 месяцев;

- III группа: мальчики-девочки 1 год 1 месяц -1 год 6 месяцев;

- IV группа: мальчики-девочки 1 год 7 месяцев-2 года;

- V группа: мальчики-девочки 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев;

- VI группа: мальчики-девочки 2 года 7 месяцев – 3 года 1 месяц;

Участие в празднике бесплатное, максимальное количество участников - 150 человек, минимальное – 30, в каждой категории максимум – 30 человек.

Так что приходите и побеждайте!

Все подробности о проведении праздника можно узнать в Положении.

"Карапузы" - это большой семейный праздник! Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

"Карапузы" - это большой семейный праздник!Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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