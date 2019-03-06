Желающих сдать родительский ЕГЭ в Твери оказалось менее десяти человек

Больше десяти лет выпускники школ по всей стране проходят испытание Единым государственным экзаменом, столько же не ослабевают и переживания их родителей. Осилит ли чадо тестирование? Справится ли со всеми формальными процедурами? Не будет ли в тестах некорректных вопросов, которые могут снизить шансы поступления в выбранный вуз?

А между тем у родителей выпускников уже не первый год имеется возможность испытать на себе, так ли страшен ЕГЭ, и разобраться в подробностях этой процедуры. В этом году единый день сдачи ЕГЭ родителями был организован 5 марта в Тверском педагогическом колледже. Сдавали русский язык. Побывала на экзамене и корреспондент «КП»-Тверь».

За соблюдением порядка и всех формальностей следили строгоФото: Виктория ТУШКОВА

Взрослые прошли все этапы волнительной процедуры, которая началась с предъявления документов и прохода через рамку металлодетектора. Она, кстати, исправно пищит при попытке пронести незаметно телефон или иной гаджет - мы проверяли. Рисковать не стоит: ученика, попытавшегося пронести на экзамен что-то запрещённое, от ЕГЭ отстранят.

Как пройти рамку-детектор продемонстрировала консультант отдела министерства образования Тверской области Наталья ТарасоваФото: Виктория ТУШКОВА

Далее следовало томительное ожидание, когда распечатаются все экзаменационные материалы, и подробная лекция о том, как ими пользоваться. Вот это, пожалуй, и стало самой нелёгкой частью процесса, так как сами экзаменационные вопросы не показались сложными или заковыристыми. Хотя утверждать точно не берёмся: вопросов в билетах родителей было меньше, чем в тех, с которыми придётся справиться школьникам: наш экзамен длился чуть более получаса против 3 часов 55 минут, отведённых на русский выпускникам.

За экзаменуемыми следят через камеры видеофиксации в режиме реального времениФото: Виктория ТУШКОВА

Скажем по своему опыту: главное - не волноваться и не торопиться, внимательно вчитываться в задания. Волнение может сыграть злую шутку, и осознание того, что в каких-то ответах, увы, напортачил, иногда приходит лишь по окончании экзамена, когда уляжется адреналин.

Во время экзамена родители перевоплотились в школьниковФото: Виктория ТУШКОВА

В целом же родители будущих выпускников покидали стены колледжа довольными. Словно дети, увлечённо рассказывали друг другу, какой вопрос был самым сложным, и сходились во мнении, что школьники справятся лучше.

- Очень много нюансов, которых мы уже не помним, но детей на протяжении всей учёбы готовят к экзамену и «вдалбливают» знания в их головушки - вы уж извините, что я так, по-русски, - смеётся Юлия Коркина, чей сын будет сдавать Единый госэкзамен уже в этом году. - Так что я за ребёнка спокойна.

Юлия Коркина (слева) считает, что сын с экзаменом справится легко.Фото: Виктория ТУШКОВА

Успокоило родителей и то, что никаких новшеств в этом году на экзамене не будет. За исключением лишь способа доставки экзаменационных материалов: они впервые поступят по закрытому интернет-каналу. Но на школьниках и процедуре самого экзамена этот никак не отразится.

Огорчает одно: слишком мало родителей попытались изучить процедуру изнутри.

- Наш регион уже в третий раз принимает участие в мероприятии. В этом году акция проходит не только в Твери, но и в Ржеве, Конаково, Торжке. Кстати, в муниципалитетах интерес среди родителей даже больше, - заметила министр образования Тверской области Юлия Коваленко.

Большая ли занятость тому виной или недостаточная информированность тверских родителей, но на экзамене в Твери присутствовали менее десяти человек. В то время как, например, в Конаково под проведение родительского ЕГЭ пришлось выделить три аудитории.