Десять медвежат проходят реабилитацию на биостанции «Чистый лес» в Тверской области

На станции «Чистый лес» в Торопецком районе продолжают проходить реабилитацию десять медвежат. В новом году первых малышей, которых назвали Ворчуном и Молчуном, доставили в центр 21 февраля из Вологодской области. Медвежата осиротели из-за заготовки леса, которая велась в непосредственной близости от берлоги. Мама малышей несколько дней терпела неприятное соседство, но, когда рядом с берлогой упало дерево, убежала. Сейчас медведям чуть больше двух месяцев, а весят они около пяти килограммов.

А уже 25 февраля еще трех малышей привезли из Псковской области. Два самца и самка остались сиротами опять же из-за человека. Вблизи берлоги проходила дорога, по которой вывозили лес. Пять суток медведица мирилась с шумом, но в итоге всё-таки покинула свой выводок. Сейчас состояние спасенных малышей удовлетворительное, однако, чтобы они начали пить молоко, зоологам Пажетновым пришлось постараться.

На следующий день в центр поступили еще два самца и самочка из Псковской области. Зоологи выяснили, что медведицу спугнули из берлоги гончие собаки. По следам удалось узнать, что вместе с ней убежал и пестун (прошлогодний медвежонок). Что касается спасенных медвежат, то они уже начали пить молоко. Однако их состояние вызывает опасение, так как в берлоге голодными и без мамы они пробыли двое суток. Люди не забирали животных в надежде, что их мать вернется.

Последние медвежата приехали в центр опять из Вологодской области. Медвежата остались без мамы из-за лесозаготовительных работ. Маша и Миша весят всего 2 кг, но уже пытаются вставать на лапы и ходить. Со всеми малышами сейчас работают зоологи. Если всё пойдет по плану, медвежат вырастят и отправят в лес.

Кстати, центру спасения медвежат-сирот требуется помощь. Международный Фонд защиты животных (IFAW) больше не поддерживает медвежьи ясли, поэтому финансовые средства приходится искать самостоятельно. Помочь сиротам можно перейдя по ссылке.

Из досье «КП»:

В 1985 году в Торопецком районе по инициативе супругов Светланы и Валентина Пажетновых был организован торопецкий опорный пункт Центрального лесного государственного заповедника с центром в деревне Бубоницы. Это была предтеча биостанции «Чистый лес», работающей сегодня. Опорный пункт использовался для изучения экологии и поведения бурого медведя в естественной среде.

В 1990 году начаты работы по доращиванию медвежат-сирот с целью выпуска в природу. С 1996 года через руки Пажетновых прошло 235 медвежат.

С 1996 по 2017 год на волю выпущены 220 лесных жителей. В 1999 году был организован Торопецкий муниципальный биологический заказник «Чистый лес» площадью 35 квадратных километров.

А эту тройню привезли из Псковской области Фото: orphan-bear.org

Маша и Миша уже набираются сил Фото: orphan-bear.org