2019-03-06T14:22:41+03:00
Общество

8 Марта в Твери погода, как и женщины, будет непостоянной

Снег превратится дождь, а на небе появится солнце
Альберт БОЙКОВ
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В международный женский день в Твери будет идти дождьВ международный женский день в Твери будет идти дождьФото: Василий ХОДАРЕВ
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В первые дни весны погода в Верхневолжье была переменчивой. Заморозки сменялись оттепелью, с неба то сыпал снег, то шел дождь. В преддверии длинных выходных жителей Тверской области ожидает сюрприз. На этот раз приятный. Вплоть до воскресенья, пусть и через облака, будет пробиваться солнце.

Что касается температуры воздуха, то в ночь на четверг может похолодать до -12 градусов, а днем потеплеть уже до -1.

8 Марта, в Международный женский день, погоду будет бросать из огня да в полымя.

- Вечером 7 марта придет атмосферный фронт. В первые часы Международного женского дня пойдет снег, а в первой половине потеплеет до +5, снег сменится дождем, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В субботу и воскресенье солнце будет продолжать борьбу с облаками за господство на небосклоне, при этом днем воздух разогреется до +4 или даже +6 градусов.

Ночью в понедельник ожидается около -2 градусов, а днем уже +1. Наверняка такая погода сохранится и во вторник. Что касается ветра, то вплоть до воскресенья он будет дуть с юга и юго-запада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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