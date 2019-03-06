Три года работы - всё только начинается

Сейчас - экватор губернаторского правления (если считать от выборов сентября 2016-го), время, когда подводить окончательные итоги еще рано, но все заделы на перспективу уже обозначены. И три года, как Игорь Руденя направлен на работу в Тверскую область.

Каким виделся Игорь Руденя жителям региона? Вот он уверенно рулит комбайном, показывает федеральным журналистам сельхозугодья под Конаково, а вот за штурвалом самолета МЧС летит на регулярные осмотры торфяников, присутствует на важных заседаниях в Кремле, в окружении телезвезд и высоких федеральных чиновников жмет на огромную красную кнопку – символический переход на цифровое ТВ, где регион выступил «пилотом», и, конечно же, сопровождает Владимира Путина во время его визитов в Верхневолжье, а таковых в минувшем году было два: приезд на вагонзавод и в Нилову Пустынь на Крещение. А в конце года губернатор уже держал отчёт у главы государства в Кремле.

Вот те яркие картинки, которые, наверно, припомнит обыватель, наблюдающий за политической жизнью региона в интернете или по телевизору.

Мы же попробуем посмотреть на трёхлетие несколько шире и подкрепим увиденное комментариями Игоря Рудени, а вы поймёте, что три года - это всего лишь задел для начала важных дел.

Экономика в плюсе

За три года снизился госдолг. На 1 апреля 2016 года государственный долг области составлял 25 млрд 518 млн 900 тыс. рублей. На 10 января 2019 года он снизился до 14 млрд 197 млн 400 тыс. рублей, или на 55,6%.

- Снижение госдолга означает, что бюджет и область являются экономически и финансово устойчивыми, мы можем реализовывать крупные проекты. Это достижение, которое мы получили благодаря работе правительства, главам районов, нашим налогоплательщикам, которые ответственно относятся к территории. Если дело так дальше пойдет, то к 2023 году мы уже будем иметь профицит порядка 128 млн рублей. Будем в плюсе. Главное – не сбиться с намеченного курса.

Коммуналка не для частников

В госсобственность региона перешла компания «Тверь Водоканал». Создан Единый расчётный кассовый центр, что помогло сделать расчёты с населением прямыми и прозрачными. А вывозом мусора теперь занимается единый региональный оператор.

- Правительство Тверской области ведет работу по консолидации коммунальных активов. Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Главная задача - повысить надежность и качество коммунальных услуг.

Эх, дорога!

Проектируется северный обход Твери в рамках строительства скоростной магистрали М-11 – 669 км. Трассу прокладывают параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

- Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района.

Новая больница

В 2019-2020 годах Тверской регион получит два миллиарда рублей из федерального бюджета в качестве субсидии на реализацию проекта по строительству детской областной клинической больницы, старый корпус которой сильно пострадал при пожаре в 2017 году.

- Мы завершаем экспертизу проекта строительства детской областной больницы. Планируем начать реализацию в этом году. Считаем, что есть все шансы завершить её до 2021 года.

Кстати, до 2021 года предусмотрен ввод трёх школ в Твери. В регионе появятся 13 новых детских садов, ведется ремонт и переоснащение центральных районных больниц, сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе.

«Цифра» с успехом

Регион стал пилотным в переходе на цифровое телевидение. Опыт Тверской области явился примером для других регионов, переходящих сейчас на «цифру», и удостоился самой высокой оценки на федеральном уровне.

- Нам выпала честь быть первым регионом. Нам просто повезло, к нам было приковано внимание, потому что все хотели посмотреть, как это будет работать в полном объеме на территории большого субъекта.

Новые проекты для бизнеса

На недавно прошедшем в Сочи Российском инвестиционном форуме подписан крупнейший контакт на поставку вагонов на 237 млрд рублей. Их для «Федеральной пассажирской компании» изготовит Тверской вагонзавод. Под Тверью в этом году запланировано строительство двух новых технопарков: «Эммаус» и «Боровлёво-3».

- Мы развиваем процесс одного окна для бизнеса. Максимально упрощаем процедуры. Можно будет и получить поддержку, и зарегистрироваться, и стать резидентом технопарка под Тверью.