Одни из самых дисциплинированных заемщиков в ЦФО живут в Тверской области

В 2018 году банки выдали населению кредитов на 12,5 триллиона рублей, что на 22,4% больше, чем в 2017 году.

Вместе с увеличением количества выданных денег доля просроченной населением задолженности упала с 7% до 5,1%. На 1 января 2019 она равнялась 760 миллиардам рублей, сократившись на 89 миллиардов.

Это данные рейтинга, составленного РИА «Рейтинг» на основании данных Центробанка РФ. Составители провели исследование платежной дисциплины россиян по итогам 2018 года, а также сравнили с показателями года текущего.

В рейтинг попали все 85 регионов России. Тверскую область составители всероссийской таблицы поместили на 22-ю позицию. Если же сравнивать с 18 субъектами Центрального федерального округа, то мы занимаем вторую позицию.

На начало 2019 года доля просроченной задолженности жителей Верхневолжья перед банками составляла 4,3% от всех выданных займов, что на 1,5% ниже, чем годом ранее.

При пересчете на численность экономически активного населения - людей, которые имеют или желают и потенциально могут иметь самостоятельный источник средств существования, - в 2018 году средний долг равнялся 169,1 тысячи рублей, а к моменту проведения исследования он сократился на 25,5 тысячи рублей.

Интересно, что соседи Верхневолжья по ЦФО платят по кредитам заметно хуже. Так, на начало 2019 года доля просроченной задолженности перед банками жителей Московской области равнялась 4,93%, Смоленской - 5,04%, Псковской - 5,14%, Новгородской - 5,36%, Ярославской - 5,40%, Вологодской - 5,58%.

В принципе в ЦФО лучше жителей Тверской области по кредитам платят только в Калужской области, где просрочка составляет 4,18%.

По России самая «дерзкая» задолженность перед банками у жителей Республики Ингушетия - 15,89%, хотя по сравнению с 2018 годом она снизилась на восемь пунктов. Такой печальный результат во многом обусловлен низкими зарплатами жителей региона. По данным РИА «Рейтинг» на декабрь 2018 года, 38,9% от общей доли работающих получали меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Меньше всего должны банкам жители Севастополя, где доля просроченной задолженности на начало 2019 года составляла всего лишь 1,02%.