2019-03-05T13:51:57+03:00
Экономика

Одни из самых дисциплинированных заемщиков в ЦФО живут в Тверской области

Лучше нас по кредитам платят только калужане
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Жители Верхневолжья не только берут кредиты, но и платят по нимЖители Верхневолжья не только берут кредиты, но и платят по ним
Изменить размер текста:

В 2018 году банки выдали населению кредитов на 12,5 триллиона рублей, что на 22,4% больше, чем в 2017 году.

Вместе с увеличением количества выданных денег доля просроченной населением задолженности упала с 7% до 5,1%. На 1 января 2019 она равнялась 760 миллиардам рублей, сократившись на 89 миллиардов.

Это данные рейтинга, составленного РИА «Рейтинг» на основании данных Центробанка РФ. Составители провели исследование платежной дисциплины россиян по итогам 2018 года, а также сравнили с показателями года текущего.

В рейтинг попали все 85 регионов России. Тверскую область составители всероссийской таблицы поместили на 22-ю позицию. Если же сравнивать с 18 субъектами Центрального федерального округа, то мы занимаем вторую позицию.

На начало 2019 года доля просроченной задолженности жителей Верхневолжья перед банками составляла 4,3% от всех выданных займов, что на 1,5% ниже, чем годом ранее.

При пересчете на численность экономически активного населения - людей, которые имеют или желают и потенциально могут иметь самостоятельный источник средств существования, - в 2018 году средний долг равнялся 169,1 тысячи рублей, а к моменту проведения исследования он сократился на 25,5 тысячи рублей.

Интересно, что соседи Верхневолжья по ЦФО платят по кредитам заметно хуже. Так, на начало 2019 года доля просроченной задолженности перед банками жителей Московской области равнялась 4,93%, Смоленской - 5,04%, Псковской - 5,14%, Новгородской - 5,36%, Ярославской - 5,40%, Вологодской - 5,58%.

В принципе в ЦФО лучше жителей Тверской области по кредитам платят только в Калужской области, где просрочка составляет 4,18%.

По России самая «дерзкая» задолженность перед банками у жителей Республики Ингушетия - 15,89%, хотя по сравнению с 2018 годом она снизилась на восемь пунктов. Такой печальный результат во многом обусловлен низкими зарплатами жителей региона. По данным РИА «Рейтинг» на декабрь 2018 года, 38,9% от общей доли работающих получали меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Меньше всего должны банкам жители Севастополя, где доля просроченной задолженности на начало 2019 года составляла всего лишь 1,02%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Россети» за три года перейдут на электронное управление электросетями
Крупнейшая энергокомпания в мире ПАО «Россети» намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский
Кому мешают «молочные реки» из Беларуси в Россию?
В середине февраля наши страны подписали «дорожную карту» на 2019 год по снятию взаимных ограничений в поставках продукции животноводства. Как это будет происходить, и почему до сих пор внутри Союзного государства барьеры затрагивают целые отрасли
Новости 24
Без горячей воды жили студенты в общежитии медицинского колледжа в Тверской области
Следователи СК возбудили уголовное дело о заселении жителей Тверской области в аварийный дом
Автомобилист сбил пешехода на дороге в Тверской области и скрылся
Военнослужащий из Тверской области получил 230 тысяч рублей компенсации по фиктивным документам
Перед 8 марта в каждом районе Твери организована продажа живых цветов
"Закладчик" из Тверской области получил 12 лет колонии и крупный штраф
Движение транспорта по Театральной площади в Твери будет перекрыто накануне праздника
В Тверской области автомобилист не справился с управлением и оказался в кювете
Пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в легковушку в Тверской области
Молодой автомобилист сбил на "зебре" 18-летнюю девушку в Твери
Кортеж с печью и скоморохами откроет масленичные гулянья в Горсаду Твери
В Твери становится больше светофоров с обособленными стрелками левых поворотов
Гала-концерт фестиваля лиги КВН "Верхневолжье" пройдет в Твери
Студенты тверских учебных заведений могут принять участие в донорских акциях
В Твери подведут итоги конкурса молодых поэтов