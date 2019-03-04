Городские чиновники считают, что проезд в тверском троллейбусе должен стоить 35 рублей

Тверские антимонопольщики завели дело на компанию «СВТК», проигнорировавшую их предостережение и повысившую цены проезда в своих маршрутках до 30 рублей. Перевозчик мотивировал решение тем, что выпустил в рейс новые комфортабельные автобусы. Однако антимонопольное ведомство считает, что коммерсант, обслуживающий сразу несколько популярных маршрутов, нарушил антимонопольное законодательство.

Вместе с этим в УФАС отмечают, что повлиять на перевозчика в скором времени вряд ли получится: регламент принятия решений о нарушении антимонопольного законодательства предполагает довольно долгие разбирательства.

Что касается городской власти, она ничего предосудительного в действиях маршрутчиков не видит. Чиновники подчёркивают, что перевозчики сами себе хозяева: они в отличие от муниципального перевозчика работают по нерегулируемым тарифам. Подобная комбинированная структура применяется в большинстве городов России.

«Решение о переводе того или иного маршрута на регулируемый или нерегулируемый тариф принимается в первую очередь исходя из уровня бюджетной обеспеченности и наличия финансовой возможности выплачивать перевозчикам компенсацию разницы в тарифах. В настоящее время бюджет города Твери не располагает достаточными средствами для перевода на регулируемый тариф новых маршрутов сверх тех, на которых он уже применяется», - в своем официальном комментарии как бы оправдывается городская власть.

Администрация Твери также настаивает, что в городе идёт работа по развитию муниципального общественного транспорта. Выделены средства на проведение подъёмочного ремонта трамвайных путей маршрута № 5, а стоимость проезда в муниципальном транспорте сохраняется гораздо ниже экономически обоснованной. Ссылаясь на расчеты МУП «ПАТП-1», чиновники приводят интересные цифры: якобы экономически обоснованный тариф на проезд в электротранспорте должен составлять 35 рублей за одну поездку, в автобусе - 29 рублей.

Если большинство пассажиров маршруток пересядет на общественный транспорт, он может перестать быть такой уж убыточной статьёй, даже при условии обновления паркаФото: Виктория ТУШКОВА

Непонятно только, почему городские управленцы не желают отобрать пассажиров у многочисленных маршруток в пользу муниципального транспорта. Ведь сделать это можно. Вряд ли администрации, на балансе которой есть огромное количество ликвидного имущества, откажут в кредите, на который можно купить или взять в лизинг новые автобусы и троллейбусы. Даже не повышая стоимость проезда до 35 рублей, отдать кредит будет вполне реально, если основная масса пассажиров пересядет на муниципальный транспорт. По подсчётам, которые недавно произвела «КП»-Тверь», тверичане отдают маршрутчикам более двух миллиардов рублей ежегодно. Все эти деньги, будь чиновники немного дальновиднее, могли бы пополнить бюджет «ПАТП-1».