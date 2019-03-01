Открылась запись в детские лагеря Твери

1 марта в Твери началась запись детей в муниципальные оздоровительные летние лагеря. В четыре смены будут работать девять загородных лагерей: «Дружба», «Звёздный», «Радуга», «Ровесник», «Романтик», «Ромашка», «Спутник», «Чайка» и «Родники».

Путёвку лучше бронировать заранее. Для этого придется зарегистрироваться на портале leto.tver.ru, указать информацию о ребёнке и выбрать желаемые лагерь и смену. Также на сайте можно ознакомиться с информацией о каждом загородном оздоровительно-образовательном учреждении и узнать стоимость путёвки.

ЦЕНЫ

Дешевле всего обойдётся путёвка в детский эколого-туристический лагерь «Родники». Лагерь отличается от прочих тем, что жить ребята будут в палатках. Полная стоимость путёвки в «Родники» - 13 тысяч 161 рубль. Эту сумму придётся заплатить родителям детей, учащихся в районах Тверской области. Для воспитанников тверских школ путёвка будет стоить всего 3290 рублей.

За путёвки в остальные лагеря придется заплатить около 20 тысяч по полной стоимости (от 19 913 до 20 179 рублей). Самая большая скидка предоставляется семьям, в которых ребёнок учится в тверской школе, а родитель работает в муниципальном учреждении. Для этой категории путёвка обойдется в сумму около 5 тысяч рублей. Порядка 9 тысяч заплатят за путёвку родители тверских школьников, работающие в государственных учреждениях. И около 13,5 тысячи будет стоить смена в детском лагере для остальных родителей тверских учеников.

Заинтересовавшись, откуда взялась такая большая разница в цене путёвок, которую придется заплатить жителям районов области, и путёвок, приобретаемых родителями школьников Твери, «КП»-Тверь» позвонила для консультации по указанному на сайте телефону. Нас уверили, что для жителей региона положены субсидии и оплачивать путёвку полностью они также не будут.

Рассчитывать субсидию лучше для каждого конкретного случая. Это можно сделать по телефону 8 (4822) 58-25-37 или прямо во время оформления путёвки: к вам на электронную почту придет квитанция на оплату со скидкой.

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

1. Создайте на сайте leto.tver.ru учётную запись, войдите в Личный кабинет и оформите заявление о предоставлении путёвки. К нему нужно будет приложить свидетельство о рождении ребёнка, справку из общеобразовательного учреждения города, подтверждающую факт обучения там ребёнка, и справку с места работы родителя или законного представителя ребёнка, в случае если родитель (законный представитель) является сотрудником муниципального или государственного учреждения.

2. Подтверждение регистрации заявления будет направлено на указанный вами адрес электронной почты. Туда же пришлют квитанцию об оплате. Она будет также доступна в Личном кабинете.

3. Оплатите услугу.

4. Получите уведомление о дате выдачи путёвки в загородный лагерь, направленное на адрес электронной почты.

Все справки можно получить по телефону в Твери 58-25-37 или по адресу: Тверь, ул. Ерофеева, дом 5, каб. 108.